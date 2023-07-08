Традиционная семья в России переживает ренессанс, указала эксперт

Сегодня, 8 июля, в России празднуется День семьи, любви и верности. По словам политолога, эксперта ЭИСИ Виктории Карповой, в нашей стране традиционная семья переживает ренессанс: возрождается звание "мать-героиня", учреждаются праздники вроде Дня матери или, что не менее важно, Дня отца, которые укрепляют этот институт и повышают его значимость.

"Мы видим, что действует практика, не имеющая мировых аналогов, речь идёт о материнском капитале и, конечно, других мерах государственной поддержки семей с детьми. Почему это так? Для российского общества семья и дети — это важнейшая часть, определяющий фактор полноценной счастливой жизни", — рассказала она Лайфу.

Собеседница напомнила результаты одного из проведённых в прошлом году среди москвичей опросов, показавшего, что 75% респондентов не представляют свою жизнь без семьи и детей. Также людям важна преемственность поколений, ответственность за близких, забота и поддержка — "ценности, близкие по духу русскому народу", что контрастирует с западным подходом, отрицающим необходимость этого прогрессивному человеку.

Взяв курс на сохранение семьи и формирование в обществе ориентированной на неё среды, Россия противопоставляет себя такой риторике, отличаясь от Востока отказом от зацикленности на этнических группах и Запада отрицанием его крайнего индивидуализма. Наша страна, отметила Карпова, "поистине семья семей" с чётко отражённой взаимосвязью между государственными приоритетами и общественной укоренённостью таких ценностей.

"Именно традиционные ценности семьи, любви и верности лежат в основе России как государства-цивилизации, объединяя все её народности. И конечно, саму по себе семью мы воспринимаем не как пережиток прошлого, а как самоценность", — добавила эксперт.

Помимо поддержки материнства и детства, нам также необходимо сформировать положительный образ многодетной семьи, подчеркнула политолог. Согласно другому социологическому исследованию прошлого года, добавила Карпова, около половины россиян в возрасте от 18 до 45 лет хотят иметь трёх и более детей.

Что касается сегодняшнего праздника, то мы, отметила политолог, уже имеем его огранку, так что осталось насытить символизмом, который отразит выбранный нами путь защиты традиционных ценностей и духовно-нравственных ориентиров.