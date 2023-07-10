Груша или яблоко: Что тип фигуры может рассказать о характере девушки

Человеческое тело может многое рассказать о нас: привычках, вкусах, образе жизни. А по словам психологов, и характере. Если понравилась девушка и захотелось подойти познакомиться, сначала обратите внимание на её фигуру. Возможно, приближаться к красавице вовсе не следует. Рассказываем, какие черты характера присущи женщинам с теми или иными формами.

Всего существует пять основных типов женской фигуры: А, Х, О, Н, Т. Или, чтобы определять было проще, груша, песочные часы, яблоко, банан и перевёрнутый треугольник. Каждому из них специалисты приписывают свои черты характера. И определить их можно по одному только взгляду на женщину.

1. Как тип фигуры груша отражает характер девушки

Как определить характер женщины по её внешности? При типе фигуры груша бёдра намного больше, чем плечи. Фото © Shutterstock

Груша, тип А или треугольник — так называется фигура, когда плечи заметно уже бёдер, а талия может быть выражена как хорошо, так и довольно слабо. При наборе веса в основном килограммы скапливаются в нижней части, а вот верхняя меняется незначительно. Такие девушки очень женственны и обладают магнетической привлекательностью. На первом месте для них стоит семья, а не карьера, поэтому при необходимости дамы всегда сделают выбор в пользу первого.

Груши всё близко принимают к сердцу и сильно переживают из-за неудач и несправедливости. Не любят публичность. Однако у дам этого типа сильно развита интуиция, если ей довериться, то можно добиться больших высот. Мнение окружающих играет большую роль, поэтому "девушка-треугольник" обращает на него огромное внимание и в случае чего реагирует крайне эмоционально. Грушам больше всего подходят творческие профессии с крепким дружным коллективом. В спартанских условиях обладательницы типа А существовать не могут. Смысл жизни — любовь, семья и дети, остальное уже второстепенно.

2. Что о характере женщины может рассказать фигура — перевёрнутый треугольник

Взаимосвязь характера и фигуры. У "девушек – перевёрнутый треугольник" плечи шире, чем бёдра. Фото © Shutterstock

В типе фигуры T или V, в отличие от груши, наоборот, более широкими являются плечи, большая грудь, верхняя часть тела в целом крупнее и массивнее нижней. Получается своеобразный треугольник, только перевёрнутый, отсюда и такое название. При полноте лишние килограммы оседают на руках и груди. Женщины с такой фигурой отличаются уверенностью, напористостью, целеустремлённостью. Идут к победе, успеху. Если в молодости эти черты выражены ещё не так ярко, то в зрелом "Т-девушки" становятся собой и без колебаний достигают поставленной цели.

Независимые "треугольники-перевёртыши" предпочитают работать в одиночестве или на управленческой позиции. Однако забота и радушие таким девушкам не присуща, поэтому подсинённые их не жалуют. Это карьеристки до мозга костей, для которых личная жизнь — дело второстепенное. Однако если они всё же рано выходят замуж, то неисполненные мечты могут упасть на плечи их детей.

3. Какая взаимосвязь у типа фигуры банан и нравом женщины

Как определить свой тип фигуры? При прямоугольнике плечи и бёдра равны, талия выражена слабо. Фото © Freepik / halayalex

Банан, или иначе прямоугольник, фигура, когда плечи и бёдра примерно одного размера. Ярко выраженная талия отсутствует, а излишки веса скапливаются на животе и боках. Небольшая грудь, полноватые ноги. Характер у таких девушек решительный, честолюбивый, работящий, ответственный и целеустремлённый, они без труда определяются с целями и добиваются их. Однако происходит это ближе к 40.

"Прямоугольники" высоко ценят статус и престиж, стремятся получить уважение и признание коллег. Однако, в отличие от "перевёрнутого треугольника", "девушки-бананы" не отказываются от семьи в пользу карьеры. Семья для них не менее важна. Чаще всего они выбирают добрых и чувствительных супругов, которые поддерживают все их безумные идеи. "Прямоугольники" уделяют домашним много сил и времени, однако долго сидеть в декрете не станут и выйдут на работу, стараясь совмещать обе сферы жизни.

4. Как тип фигуры яблоко отражает характер женщины

Как быстро узнать характер девушки с типом фигуры яблоко? Они имеют одинаковые по размеру плечи и бёдра, а вот талия отсутствует. Фото © Shutterstock

Девушки с типом фигуры О, иначе яблоко или круг, имеют тоже примерно равные по размерам плечи и бёдра, талии у них не видно совсем. Лишний вес откладывается спереди: на животе, груди, руках и лице, отчего силуэт становится округлым.

Это жизнерадостные, общительные и энергичные дамочки, предпочитающие работу личной жизни. "Женщины-круги" мечтают об успехе, амбициозные и властные личности. Часто занимают руководящую должность. Любят покомандовать и дома, поэтому выбирают покладистого, спокойного партнёра. Не прислушиваются к другим, не умеют сочувствовать, от чего коллеги их недолюбливают. Все домашние хлопоты и заботу о детях "яблоки" отдают супругу, воспитание и доброта — не их конёк.

5. Тип фигуры песочные часы: что говорит о нраве девушки

Тип фигуры песочные часы предполагает одинаковые плечи и бёдра, но ярко выраженную талию. Фото © Shutterstock

Тип фигуры Х, песочные часы, гитара или восьмёрка, отличается ярко выраженной талией, хотя бёдра и плечи примерно равные. Когда девушка полнеет, то это происходит по всему телу. "Х-дамочки" созданы для семьи и материнства, а вот карьера заботит не так сильно. Они легко находят общий язык с коллегами, могут сработаться почти с любым человеком. Однако стресс может сильно повлиять на душевное равновесие "гитар". Если ситуация затянется надолго, "песочные часы" отстраняются от других и уходят в себя. Семья и любовь всегда на первом месте, и в случае выбора "гитары" скорее откажутся от работы. Для девушек типа восьмёрка важно о ком-то заботиться, поэтому в одиночестве такие особы не остаются. "Гитара" скорее пожертвует здоровьем, но не доверит воспитание детей посторонним людям.