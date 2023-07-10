Регион

Уведомления отключены

10 июля, 11:22

Мужчинам раскрыли способ, как довести любую женщину до оргазма

Gender & Society: Женщины чаще достигают оргазма во время орального секса

Канадские сексологи выяснили, что женский оргазм чаще достигается в парах, практикующих оральные ласки. Исследование публикует журнал Gender & Society.

Результаты опроса показали большой гендерный разрыв: мужчины испытывают оргазм гораздо чаще женщин. Поскольку партнёрше необходимо больше времени, парам стоит чаще практиковать именно оральный секс, в котором приоритет отдаётся стимуляции клитора, считают сексологи.

"Решение проблемы [гендерного] разрыва — это оральный секс. <...> В парах, которые практикуют альтернативные вагинальному виды секса, например оральный, женщины достигали кульминации чаще", — подытожили авторы исследования.

О чём молчат мужчины: 4 самых больших страха в постели, с которыми сталкивается каждый

О чём молчат мужчины: 4 самых больших страха в постели, с которыми сталкивается каждый

Ранее психолог Сычёва объяснила, как быть, если в отношениях пропал секс, а любовь осталась. Причин для отказа от секса может быть великое множество.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Секс
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров