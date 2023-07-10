Мужчинам раскрыли способ, как довести любую женщину до оргазма
Gender & Society: Женщины чаще достигают оргазма во время орального секса
Канадские сексологи выяснили, что женский оргазм чаще достигается в парах, практикующих оральные ласки. Исследование публикует журнал Gender & Society.
Результаты опроса показали большой гендерный разрыв: мужчины испытывают оргазм гораздо чаще женщин. Поскольку партнёрше необходимо больше времени, парам стоит чаще практиковать именно оральный секс, в котором приоритет отдаётся стимуляции клитора, считают сексологи.
"Решение проблемы [гендерного] разрыва — это оральный секс. <...> В парах, которые практикуют альтернативные вагинальному виды секса, например оральный, женщины достигали кульминации чаще", — подытожили авторы исследования.
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