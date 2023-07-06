Россиянам объясняли, как быть, если из отношений пропал секс, а любовь осталась

Недостаток секса далеко не всегда сигнализирует о том, что с отношениями что-то не так, считает психолог Ольга Сычёва. По её словам, есть пары, которые способны отказаться от близости без какого-либо ущерба, всё очень индивидуально.

"Нормально ли, если в паре нет секса? Да, если обоих партнёров устраивает такое положение вещей, если пара не занимается сексом и обоих партнёров это не тяготит. Сексуальная близость может принимать множество форм и не ограничивается только генитальным контактом", — приводит слова эксперта портал "Страсти".

Причин для отказа от секса, по словам Сычёвой, может быть великое множество. Это может быть связано со здоровьем, культурой или личными предпочтениями партнёров. Но бывает так, что отказ от интима — это эмоциональный акт из-за того, что чувства одного из партнёров были задеты, то есть он перенёс обиду или оскорбление. В этом случае отсутствие секса может затруднить сохранение отношений. Если это тревожит, ситуацию необходимо прорабатывать, предупреждает специалист.

"Самое главное — необходимо понять, почему интимная жизнь сошла на нет. Люди часто прекращают заниматься сексом по разным причинам. Среди них встречаются усталость, стресс, низкое либидо, потеря уверенности, обида, возраст, менопауза, послеродовая депрессия", — перечислила Сычёва.