Секс-работницы рассказали о самых мерзких клиентах, и вот 7 ужасных историй

Секс-индустрия давно перестала быть табу для общества, и, к сожалению, с каждым годом её популярность только растёт. Привлекают якобы лёгкие и быстрые деньги. Но никто не представляет, что на деле происходит за закрытыми дверьми. Делимся семью реальными историями, произошедшими с девушками, которым пришлось зарабатывать деньги телом.

"У меня был клиент, который наложил себе в штаны во время орального секса, а потом разозлился, когда я остановилась. По его словам, это нормальная реакция для мужского организма", — girlwiththemonkey.

Опасности секс-индустрии: что ужасного расскажут эскортницы. Фото © Shutterstock

"Я бывшая экзотическая танцовщица. Однажды видела, как одна из коллег вышла на сцену с бутылкой пива во влагалище, а затем встала на руки, чтобы "выпить" содержимое. Потом она снова встала нормально — и пиво вернулось в бутылку… Кто-то даже заплатил, чтобы она выпила напиток потом уже по-настоящему", — kendragsc11.

"Однажды я устроила приватный танец мужчине и женщине, которые, как я тогда думала, были парой. Они оказались братом и сестрой", — LibertyRambo.

Эскортницы рассказали о самых ужасных запросах клиентов. Фото © Shutterstock

"Мой брат когда-то был ремонтником в борделе в Швейцарии. Однажды утром зашёл парень и спросил, "в наличии" ли ещё использованные презервативы со вчера. Он хотел купить, чтобы потом, как я поняла, съесть их. Каждый раз, когда я думаю об этой истории, меня бросает в дрожь", — MrEightGER.

"У меня есть один знакомый бармен, который работает в борделе. У него там есть девушка и клиент, просящий её мочиться в стакан, чтобы потом всё выпить. Однажды она никак не могла пописать, поэтому попросила бармена сделать это за неё. В итоге клиент всё выпил и ничего не заподозрил", — UnusualAsparagus5096.

7 ужасных историй секс-работниц: что скрывает индустрия эскорта. Фото © Shutterstock

"Я вебкам-модель, и количество взрослых мужчин, фантазирующих о своих НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ племянницах, соседках или сёстрах, меня крайне тревожит. Всегда их блокирую", — nataluxxxx.

"Не то чтобы мерзко, скорее страшно до чёртиков. Как-то раз у меня был парень, который хотел отрезать мою ногу", — ashessnow.

Какие ужасы скрывает работа в секс-индустрии: истории работниц. Фото © Shutterstock