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6 июля, 10:20
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Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали из-за диабета

Депутата Госдумы и знаменитого эрудита Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, легенда шоу "Своя игра" сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту. Медики диагностировали у 70-летнего депутата сахарный диабет и направили Анатолия Александровича в больницу.

Сейчас проводят дополнительные исследования. Вассерман передвигается в кресле-каталке.

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А ранее, 4 июля, в больницу попал советский и российский композитор Александр Колкер — автор шлягера "Стоят девчонки". Медики подозревают у заслуженного деятеля искусств РСФСР перелом шейки бедра.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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