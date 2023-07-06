Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали из-за диабета

Депутата Госдумы и знаменитого эрудита Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, легенда шоу "Своя игра" сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту. Медики диагностировали у 70-летнего депутата сахарный диабет и направили Анатолия Александровича в больницу.