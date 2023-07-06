Вассерман раскрыл Лайфу причину госпитализации
Вассерман заявил, что попал в больницу с подозрением на диабет
Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман, о госпитализации которого стало известно ранее, подтвердил Лайфу, что попал в больницу с подозрением на диабет.
"Со здоровьем сейчас всё в порядке. Но поскольку врачи сейчас заподозрили возможность развития диабета, то решили воспользоваться окном в моём расписании и проверить в стационарных условиях", — отметил Вассерман.
Напомним, ранее Mash сообщил, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Легенда шоу "Своя игра" сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту.
ТАСС / Владимир Гердо