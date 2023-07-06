Вассерман раскрыл Лайфу причину госпитализации

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман, о госпитализации которого стало известно ранее, подтвердил Лайфу, что попал в больницу с подозрением на диабет.

"Со здоровьем сейчас всё в порядке. Но поскольку врачи сейчас заподозрили возможность развития диабета, то решили воспользоваться окном в моём расписании и проверить в стационарных условиях", — отметил Вассерман.