Регион

Уведомления отключены

6 июля, 10:36
3045

Вассерман раскрыл Лайфу причину госпитализации

Вассерман заявил, что попал в больницу с подозрением на диабет

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман, о госпитализации которого стало известно ранее, подтвердил Лайфу, что попал в больницу с подозрением на диабет.

"Со здоровьем сейчас всё в порядке. Но поскольку врачи сейчас заподозрили возможность развития диабета, то решили воспользоваться окном в моём расписании и проверить в стационарных условиях", — отметил Вассерман.

Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

Напомним, ранее Mash сообщил, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Легенда шоу "Своя игра" сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Анатолий Вассерман
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров