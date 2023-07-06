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Опубликовано 6 июля 2023, 13:36
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Вассерман раскрыл Лайфу причину госпитализации

Вассерман заявил, что попал в больницу с подозрением на диабет

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман, о госпитализации которого стало известно ранее, подтвердил Лайфу, что попал в больницу с подозрением на диабет.

"Со здоровьем сейчас всё в порядке. Но поскольку врачи сейчас заподозрили возможность развития диабета, то решили воспользоваться окном в моём расписании и проверить в стационарных условиях", — отметил Вассерман.

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Напомним, ранее Mash сообщил, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Легенда шоу "Своя игра" сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ольга Годуненко
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