"Теперь знаю, кто по мне будет плакать": Певице Лолите устроили преждевременные похороны
Мошенники "похоронили" певицу Лолиту в Германии
Телефонные мошенники устроили преждевременные похороны певице Лолите Милявской. Примечательно, что сообщения о гибели 59-летней артистки появились только в Германии, но знаменитость успела всех успокоить и вышла на связь с поклонниками. По её словам, о своей "смерти" она узнала от друзей.
Певице Лолите устроили преждевременные похороны. Видео © Telegram / Лолита Милявская
"Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует: я точно знаю, кому я небезразлична", — рассказала звезда в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Как оказалось, мошенники от имени Лолиты обманывают людей на деньги. В распоряжении аферистов оказались голосовые сообщения певицы, с помощью которых они втираются в доверие к публике. В связи с этим артистка призвала друзей и поклонников проверять подобные ситуации и звонить человеку в любое время суток, если от его имени рассылают просьбы о финансовой помощи.
Отметим, что в последнее время знаменитости часто становятся жертвами мошенников. Не так давно Лера Кудрявцева заявила, что злоумышленники распространили ложную новость о её смерти. В итоге мама и сестра телеведущей чуть с ума не сошли, пока дозванивались до неё.
Кадр из видео Telegram / Лолита Милявская