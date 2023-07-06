"Теперь знаю, кто по мне будет плакать": Певице Лолите устроили преждевременные похороны

Телефонные мошенники устроили преждевременные похороны певице Лолите Милявской. Примечательно, что сообщения о гибели 59-летней артистки появились только в Германии, но знаменитость успела всех успокоить и вышла на связь с поклонниками. По её словам, о своей "смерти" она узнала от друзей.

Певице Лолите устроили преждевременные похороны. Видео © Telegram / Лолита Милявская

"Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует: я точно знаю, кому я небезразлична", — рассказала звезда в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Как оказалось, мошенники от имени Лолиты обманывают людей на деньги. В распоряжении аферистов оказались голосовые сообщения певицы, с помощью которых они втираются в доверие к публике. В связи с этим артистка призвала друзей и поклонников проверять подобные ситуации и звонить человеку в любое время суток, если от его имени рассылают просьбы о финансовой помощи.