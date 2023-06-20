Актёра сериала "Маргоша" развели на 13 миллионов при покупке квартиры в Москве

Актёра сериала "Маргоша" Дмитрия Полесюка развели на почти 13 миллионов рублей при покупке квартиры в Москве. Как пишет SHOT, 40-летний артист подыскивал себе столичную жилплощадь, когда ему написал неизвестный, представившийся "менеджером по недвижимости".

Дмитрий Полесюк. Обложка © Кинопоиск

Мужчина предложил Полесюку помощь в оформлении необходимых документов и, когда нужная квартира была найдена, взял 12,8 миллиона рублей и скрылся. Первое время он кормил актёра завтраками, однако в какой-то момент и вовсе перестал выходить на связь. Поняв, что наткнулся на мошенника, артист обратился в полицию. Теперь лжериелтора ищут.

Дмитрий Полесюк сыграл в "Маргоше" бармена. После непродолжительной карьеры актёра он сменил род деятельности и на данный момент возглавляет торговую фирму в Московской области.