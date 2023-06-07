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7 июня, 08:05

В Москве развели контр-адмирала Генштаба СССР на полтора миллиона

Mash: В Москве мошенница обманула контр-адмирала Генштаба СССР на 1,6 млн рублей

В Москве контр-адмирала Генштаба СССР Владимира Вилюкова обманули более чем на полтора миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его информации, 91-летний Вилюков с 70-х по 80-е годы входил в состав командного пункта Главного разведуправления Генштаба ВС Советского Союза. В мае ему позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей пенсионного фонда и заявила военному пенсионеру, что ему "нужно заменить все наличные накопления на новые купюры". Потом она приехала в квартиру Вилюкова и лично забрала деньги, якобы чтобы обменять их.

Владимир Вилюков отдал кровные 1,6 миллиона рублей, прождал почти месяц, но не получил ничего обратно. В итоге он написал заявление в полицию. Из примет мошенницы пенсионер запомнил только беременность и медицинскую маску на её лице.

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Ранее сообщалось, что в Москве воспитатель из школы "Восточное Измайлово" стала жертвой мошенников. Неизвестные вынудили её перевести им 3,5 миллиона рублей.

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Иван Косицын
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