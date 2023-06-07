В Москве развели контр-адмирала Генштаба СССР на полтора миллиона

В Москве контр-адмирала Генштаба СССР Владимира Вилюкова обманули более чем на полтора миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его информации, 91-летний Вилюков с 70-х по 80-е годы входил в состав командного пункта Главного разведуправления Генштаба ВС Советского Союза. В мае ему позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей пенсионного фонда и заявила военному пенсионеру, что ему "нужно заменить все наличные накопления на новые купюры". Потом она приехала в квартиру Вилюкова и лично забрала деньги, якобы чтобы обменять их.

Владимир Вилюков отдал кровные 1,6 миллиона рублей, прождал почти месяц, но не получил ничего обратно. В итоге он написал заявление в полицию. Из примет мошенницы пенсионер запомнил только беременность и медицинскую маску на её лице.