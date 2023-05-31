В Москве воспитатель набрала кредитов и перевела 3,5 млн рублей мошенникам
В Москве воспитатель из школы "Восточное Измайлово" стала жертвой мошенников. Неизвестные вынудили её перевести им 3,5 миллиона рублей.
По данным SHOT, мошенники позвонили женщине через WhatsApp и представились сотрудниками ФСБ. Они заявили, что её счета якобы под угрозой, и велели перевести крупную сумму на некий безопасный счёт.
Москвичка взяла в банке кредит на 1,7 миллиона рублей и перевела мошенникам. Через некоторое время она взяла такую же сумму ещё в двух банках и повторила перевод. Только потом девушка поняла, что всё это было обманом, и обратилась в полицию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве пенсионерку обманули на сумму более миллиона рублей. Она доверилась первой встречной, пообещавшей снять с неё порчу.
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