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31 мая, 17:04

В Москве воспитатель набрала кредитов и перевела 3,5 млн рублей мошенникам

В Москве воспитатель из школы "Восточное Измайлово" стала жертвой мошенников. Неизвестные вынудили её перевести им 3,5 миллиона рублей.

По данным SHOT, мошенники позвонили женщине через WhatsApp и представились сотрудниками ФСБ. Они заявили, что её счета якобы под угрозой, и велели перевести крупную сумму на некий безопасный счёт.

Москвичка взяла в банке кредит на 1,7 миллиона рублей и перевела мошенникам. Через некоторое время она взяла такую же сумму ещё в двух банках и повторила перевод. Только потом девушка поняла, что всё это было обманом, и обратилась в полицию.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве пенсионерку обманули на сумму более миллиона рублей. Она доверилась первой встречной, пообещавшей снять с неё порчу.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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