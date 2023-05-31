Снятие порчи змеями обошлось московской пенсионерке в огромную сумму

В Москве пенсионерку обманули на сумму более миллиона рублей. Она доверилась первой встречной, пообещавшей снять с неё порчу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Во время прогулки возле дома в районе Гольяново 76-летняя жительница столицы встретилась с женщиной, похожей на цыганку. Та представилась ясновидящей и сообщила, что на москвичку наложили порчу. Незнакомка попросила говорить исключительно правду и спросила, есть ли у пенсионерки наличные дома. Напуганная старушка ответила, что у неё лежат 1,2 миллиона рублей.

Получив такой ответ, "экстрасенс" начала обряд по снятию порчи. Так, сначала пенсионерке пришлось вынести два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце. Цыганка разбила яйца, а оттуда выползли три маленькие змейки. Потом она завернула в полотенце эту "гремучую смесь". Затем москвичка вынесла из дома скотч, свечку и деньги. Мошенница завернула наличку в газету, обмотала их скотчем и прикрепила этот комок к старушке. А также велела пенсионерке три дня и три ночи никому ничего не говорить и не раскрывать оберега.

Вернувшись домой, москвичка всё-таки срезала скотч с газеткой и увидела, что внутри денег нет, а ведь 1,2 млн рублей — это около 70 средних пенсий в Москве. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут мошенницу.