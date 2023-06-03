В Подмосковье школьник хотел заработать на продаже скинов для CS:GO, но лишился всех денег

Школьника из подмосковных Люберец развели при попытке перепродать дорогой скин из компьютерной игры CS:GO. Как пишет SHOT, 17-летний геймер решил вложить накопленные с обедов 14 тысяч рублей в одну из разновидностей перчаток из серии "Сломанный клык" и продать её подороже.

По данным телеграм-канала, заработанные деньги юный коммерсант собирался потратить на новую гитару. Школьник нашёл покупателя, но тот, получив скин, сразу отправил подростка в чёрный список. В результате обманутый геймер и его родители пошли в полицию в надежде, что коварного обманщика найдут и вернут деньги.