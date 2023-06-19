Ухажёр с сайта знакомств пригласил москвичку в театр и развёл на деньги

В Москве 49-летняя женщина осталась без 35 тысяч рублей после того, как оплатила билеты в театр по просьбе ухажёра, с которым познакомилась в соцсетях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, москвичке приглянулся мужчина, представившийся Дмитрием. Сначала они общались в мессенджере, а потом кавалер пригласил даму в театр. Они выбрали постановку, но Дмитрий не стал оплачивать билеты (попросил это сделать москвичку) и скинул ссылку. Женщина несколько раз вбивала данные банковской карты, однако оплата не проходила. В определённый момент дама получила сообщение о том, что 35 тысяч рублей уже нет.

Вскоре после того, как женщина написала Дмитрию, тот её заблокировал. В итоге москвичка обратилась в полицию. Сотрудники МВД сейчас ищут афериста.