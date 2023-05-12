В Москве женщина отдала почти 6 млн рублей, чтобы удачно выйти замуж, но так и осталась одна

Жительница Москвы отдала клубу знакомств почти шесть миллионов рублей, чтобы удачно выйти замуж. Однако женщина, лишившаяся крупной суммы денег, до сих пор одинока, а сам клуб благополучно закрылся, сообщает телеграм-канал SHOT .

59-летняя Валентина Николаевна уже отчаялась найти любовь своей жизни и решила обратиться к профессионалам. Она пошла в клуб знакомств "Вместе навсегда", который находился в самом центре столицы. Там клиенткам организовывали свидания с подходящими кандидатами.

Первый раз москвичка приехала в офис "Вместе навсегда" ровно два года назад. Сотрудники заключили с ней договор об оказании услуг на сумму пять миллионов 900 тысяч рублей. Там обещали трансформировать её отношение к мужчинам, избавить от негативных установок и в итоге подготовить к встрече с будущим спутником, но потом просто перестали выходить на связь. В результате москвичка так и не нашла избранника, а клуб знакомств сейчас закрыт. Полиция ищет мошенников.