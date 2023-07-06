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6 июля, 12:41

Слишком частые поцелуи оказались угрозой для отношений

Психотерапевт Генварская: Слишком частые поцелуи могут навредить отношениям

Слишком частые поцелуи могут не только не пойти на пользу паре, но и вовсе испортить отношения. Об этом влюблённых предупредила врач-психотерапевт Диана Генварская. По её словам, всё дело в том, что мужчины и женщины закладывают в поцелуи разный смысл: если для представительниц прекрасного пола это чувственное проявление эмоций, то для их вторых половинок — это в большинстве случаев прелюдия к сексу.

Отсюда, по словам эксперта, и все проблемы: мужчина из-за частых поцелуев перевозбуждается, а женщина может эмоционально "перегореть".

"От частых поцелуев у женщины могут затуманиться ощущения, которые она ранее получала от них. То есть не стоит этим увлекаться", — приводит слова психотерапевта РИАМО.

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А ранее сексолог раскрыла, сколько секунд должен длиться поцелуй в счастливой паре, а ещё перечислила тревожные звоночки, которые говорят о серьёзных проблемах в браке. В первую очередь это нежелание целовать своего партнёра в губы, а также отсутствие секса. Однако есть и другие, менее очевидные признаки.

Обложка ©

Aiden Craver/ Unsplash

Марина Калегина
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