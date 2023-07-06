В июле отмечают всемирный день поцелуев: как стоматологи придумали романтический праздник
В конце XX столетия ООН подарила статус международного праздника Дню поцелуя. Хотите знать, какой поцелуй побил рекорд по продолжительности? А какой фильм больше других перенасыщен поцелуями? Как появился этот праздник и при чём здесь дантисты? Life.ru расскажет.
Кадр из фильма Сэма Рэйми "Человек‑паук" (2002) © Columbia Pictures / Marvel Enterprises / Sony Pictures Releasing
Наверное, многие удивятся, узнав о такой дате, как Всемирный день поцелуев (World Kissing Day), а между тем этому празднику уже более ста лет. Говорят, придумали его британские стоматологи. Так это или нет — доподлинно неизвестно, но идея так прижилась во многих странах, что в конце XX столетия ООН подарила Дню поцелуя статус международного праздника. Решили, что дата этого события будет фиксированной, и с тех пор World Kissing Day проводится ежегодно 6 июля.
Кто придумал День поцелуев
Существует стойкое убеждение, что День поцелуев придумали британские дантисты более ста лет назад. Логика их рассуждений была такова: если люди будут чаще целоваться, им придётся лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, они чаще станут обращаться к специалистам.
Никто не знает, прибавилось ли у находчивых докторов пациентов, да и логика в этом случае может быть обратной, ведь к стоматологам чаще обращаются как раз те, кто плохо следит за зубами. Но факт остаётся фактом: праздник поцелуев, придуманный на Туманном Альбионе, прижился в мире и сейчас празднуется в 60 государствах, в основном в Европе и Америке.
В азиатских и арабских странах из-за местных традиций популярность даты не так велика — там не принято публично проявлять свои чувства. В ОАЭ вообще легко получить штраф в 3000 долларов за публичный поцелуй, а в Индонезии на улице нельзя не то что целоваться, но и просто держаться за руки.
Знаменитый поцелуй Холли и Пола в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео © YouTube/ Movieclips
Если же углубляться в историю поцелуя, то можно узнать, что первым, кто подошёл к этому вопросу с "научной" точки зрения, был древнегреческий философ Платон. Он считал поцелуй "обменом между двумя душами". Основывался философ на некоторых древних легендах, согласно которым через дыхание человека передаётся часть его души и поцелуй как соединение двух дыханий можно назвать "свадьбой душ". Интересно, что мнение Платона в наши дни всецело разделяют некоторые африканские народы, которые считают, что через прикосновение губами у человека можно украсть душу, и потому строго запрещают целоваться.
В Древнем Риме "право на поцелуй" было закреплено на законодательном уровне. Согласно этому закону по первому требованию супруга жена должна была целовать его в губы. Историки до сих пор спорят о том, говорит ли этот закон о холодности римских женщин или же их мужья просто придумали хитрый способ в любой момент проверить, не приложилась ли втихаря супруга к винным запасам.
В Средние века церковь строго ограничивала любые проявления интимности, к которой относились и поцелуи. Даже супружеский секс считался допустимым лишь для продолжения рода. Однако народ всегда умел обходить эти ограничения, устраивая праздники и совершая фольклорные обряды, в которых было место и поцелуям. И не только поцелуям... Потом наступила эпоха Возрождения, известная своими карнавалами, целовались на которых от души. И всё же специального праздника, посвящённого именно поцелуям, не существовало вплоть до конца позапрошлого века. Спасибо британским стоматологам — теперь он есть.
Как отмечают Всемирный день поцелуев в России и в мире
Отмечают, конечно же, поцелуями. Причём совершенно необязательно романтическими — вполне подойдут и дружеский поцелуй в щёчку, и чопорные лобзания руки. Прикосновением губами к кому-то можно выразить детскую невинность, материнскую любовь, страсть влюблённых, крепкую дружбу — поцелуй так многообразен! Этому интимному и деликатному акту посвящены фестивали, проводятся увлекательные анимированные игры, квесты, а также ставятся всё новые рекорды.
Именно на празднование Всемирного дня поцелуя запечатлён как самый продолжительный поцелуй, так и самое большое их количество за определённый временной промежуток.
- Мировой рекорд по самому долгому поцелую установила пара из Таиланда в 2013 году. 33-летняя домохозяйка Лаксане и 44-летний охранник Эккахай Тиранарат целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд. Им пришлось в это время есть через трубочку, не спать и даже ходить вместе в туалет. Такие жертвы были вознаграждены призом в три с лишним тысячи долларов и двумя бриллиантовыми кольцами. Это достижение попало в Книгу мировых рекордов Гиннесса.
- А вот россиянин Аркадий Степанов живому партнёру предпочёл... автомобиль "Порше". В 2005 году в течение 58 часов 42 минут он целовал "железного друга" и за это стал его обладателем.
- Ещё один интересный рекорд: 15 сентября 1990 года некий А. Е. Вольфрам за восемь часов перецеловал 8001 человека. Восемью годами позже он повысил собственную планку до 10 504 перецелованных.
Незабываемый поцелуй Эллисон и Ноа в мелодраме "Дневник памяти". Видео © YouTube/ Movieclips
Ну и конечно, не обходится Всемирный день поцелуев без "целовальных" флешмобов. Например, несколько лет назад в Нью-Йорке сотни пар на Таймс-сквер повторили знаменитый поцелуй медсестры Эдит Шейн и военного моряка с известного снимка 1945 года, который назывался "Безоговорочная капитуляция". А в итальянском городе Римини влюблённые целовались, погружаясь в специальный бассейн в форме сердца. Проводятся флешмобы 6 июля и в России, причём не только в Москве — например, в Тюмени в праздничной акции однажды приняли участие почти три тысячи человек.
Интересные факты о поцелуях
- Существует специальная наука, изучающая человеческие поцелуи, — филематология. Официально эту дисциплину признали в 2009 году.
- При поцелуе вырабатываются "гормоны счастья" — дофамин, серотонин и эндорфины, которые способствуют устранению стрессов, повышению иммунитета и даже сжиганию калорий.
- Человеческий организм вырабатывает одни и те же гормоны при поцелуе и выстреле из огнестрельного оружия.
- Нежный поцелуй с любимым человеком ускоряет пульс примерно в два раза.
- Считается, что идеальный поцелуй должен длиться три минуты.
- Поскольку акт поцелуя заставляет двигаться около 30 лицевых мышц, он может способствовать предотвращению появления морщин.
- Во время одного энергичного поцелуя сжигается от 8 до 16 калорий.
- Расширение кровеносных сосудов при поцелуе помогает снять спазм во время головных болей.
- При поцелуе большинство людей наклоняют голову вправо.
- Подсчитано, что за всю жизнь человек тратит на поцелуи в среднем две недели.
- Первый поцелуй в кино был показан ещё в 1896 году в тридцатисекундном фильме, который так и назывался — "Поцелуй".
- Фильм "Дон Жуан" до сих пор считается самым насыщенным сценами с поцелуями — их 200.