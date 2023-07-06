В июле отмечают всемирный день поцелуев: как стоматологи придумали романтический праздник В конце XX столетия ООН подарила статус международного праздника Дню поцелуя. Хотите знать, какой поцелуй побил рекорд по продолжительности? А какой фильм больше других перенасыщен поцелуями? Как появился этот праздник и при чём здесь дантисты? Life.ru расскажет. 5 июля, 21:01 4318 4318 Кадр из фильма Сэма Рэйми "Человек‑паук" (2002) © Columbia Pictures / Marvel Enterprises / Sony Pictures Releasing

Наверное, многие удивятся, узнав о такой дате, как Всемирный день поцелуев (World Kissing Day), а между тем этому празднику уже более ста лет. Говорят, придумали его британские стоматологи. Так это или нет — доподлинно неизвестно, но идея так прижилась во многих странах, что в конце XX столетия ООН подарила Дню поцелуя статус международного праздника. Решили, что дата этого события будет фиксированной, и с тех пор World Kissing Day проводится ежегодно 6 июля.

Кто придумал День поцелуев

Существует стойкое убеждение, что День поцелуев придумали британские дантисты более ста лет назад. Логика их рассуждений была такова: если люди будут чаще целоваться, им придётся лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, они чаще станут обращаться к специалистам. Никто не знает, прибавилось ли у находчивых докторов пациентов, да и логика в этом случае может быть обратной, ведь к стоматологам чаще обращаются как раз те, кто плохо следит за зубами. Но факт остаётся фактом: праздник поцелуев, придуманный на Туманном Альбионе, прижился в мире и сейчас празднуется в 60 государствах, в основном в Европе и Америке. В азиатских и арабских странах из-за местных традиций популярность даты не так велика — там не принято публично проявлять свои чувства. В ОАЭ вообще легко получить штраф в 3000 долларов за публичный поцелуй, а в Индонезии на улице нельзя не то что целоваться, но и просто держаться за руки.

Знаменитый поцелуй Холли и Пола в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео © YouTube/ Movieclips

Если же углубляться в историю поцелуя, то можно узнать, что первым, кто подошёл к этому вопросу с "научной" точки зрения, был древнегреческий философ Платон. Он считал поцелуй "обменом между двумя душами". Основывался философ на некоторых древних легендах, согласно которым через дыхание человека передаётся часть его души и поцелуй как соединение двух дыханий можно назвать "свадьбой душ". Интересно, что мнение Платона в наши дни всецело разделяют некоторые африканские народы, которые считают, что через прикосновение губами у человека можно украсть душу, и потому строго запрещают целоваться. В Древнем Риме "право на поцелуй" было закреплено на законодательном уровне. Согласно этому закону по первому требованию супруга жена должна была целовать его в губы. Историки до сих пор спорят о том, говорит ли этот закон о холодности римских женщин или же их мужья просто придумали хитрый способ в любой момент проверить, не приложилась ли втихаря супруга к винным запасам. В Средние века церковь строго ограничивала любые проявления интимности, к которой относились и поцелуи. Даже супружеский секс считался допустимым лишь для продолжения рода. Однако народ всегда умел обходить эти ограничения, устраивая праздники и совершая фольклорные обряды, в которых было место и поцелуям. И не только поцелуям... Потом наступила эпоха Возрождения, известная своими карнавалами, целовались на которых от души. И всё же специального праздника, посвящённого именно поцелуям, не существовало вплоть до конца позапрошлого века. Спасибо британским стоматологам — теперь он есть.

Как отмечают Всемирный день поцелуев в России и в мире

Отмечают, конечно же, поцелуями. Причём совершенно необязательно романтическими — вполне подойдут и дружеский поцелуй в щёчку, и чопорные лобзания руки. Прикосновением губами к кому-то можно выразить детскую невинность, материнскую любовь, страсть влюблённых, крепкую дружбу — поцелуй так многообразен! Этому интимному и деликатному акту посвящены фестивали, проводятся увлекательные анимированные игры, квесты, а также ставятся всё новые рекорды. Именно на празднование Всемирного дня поцелуя запечатлён как самый продолжительный поцелуй, так и самое большое их количество за определённый временной промежуток. Мировой рекорд по самому долгому поцелую установила пара из Таиланда в 2013 году. 33-летняя домохозяйка Лаксане и 44-летний охранник Эккахай Тиранарат целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд. Им пришлось в это время есть через трубочку, не спать и даже ходить вместе в туалет. Такие жертвы были вознаграждены призом в три с лишним тысячи долларов и двумя бриллиантовыми кольцами. Это достижение попало в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

А вот россиянин Аркадий Степанов живому партнёру предпочёл... автомобиль "Порше". В 2005 году в течение 58 часов 42 минут он целовал "железного друга" и за это стал его обладателем.

Ещё один интересный рекорд: 15 сентября 1990 года некий А. Е. Вольфрам за восемь часов перецеловал 8001 человека. Восемью годами позже он повысил собственную планку до 10 504 перецелованных.

Незабываемый поцелуй Эллисон и Ноа в мелодраме "Дневник памяти". Видео © YouTube/ Movieclips

Ну и конечно, не обходится Всемирный день поцелуев без "целовальных" флешмобов. Например, несколько лет назад в Нью-Йорке сотни пар на Таймс-сквер повторили знаменитый поцелуй медсестры Эдит Шейн и военного моряка с известного снимка 1945 года, который назывался "Безоговорочная капитуляция". А в итальянском городе Римини влюблённые целовались, погружаясь в специальный бассейн в форме сердца. Проводятся флешмобы 6 июля и в России, причём не только в Москве — например, в Тюмени в праздничной акции однажды приняли участие почти три тысячи человек.

Интересные факты о поцелуях

Существует специальная наука, изучающая человеческие поцелуи, — филематология. Официально эту дисциплину признали в 2009 году.

При поцелуе вырабатываются "гормоны счастья" — дофамин, серотонин и эндорфины, которые способствуют устранению стрессов, повышению иммунитета и даже сжиганию калорий.

Человеческий организм вырабатывает одни и те же гормоны при поцелуе и выстреле из огнестрельного оружия.

Нежный поцелуй с любимым человеком ускоряет пульс примерно в два раза.

Считается, что идеальный поцелуй должен длиться три минуты.

Поскольку акт поцелуя заставляет двигаться около 30 лицевых мышц, он может способствовать предотвращению появления морщин.

Во время одного энергичного поцелуя сжигается от 8 до 16 калорий.

Расширение кровеносных сосудов при поцелуе помогает снять спазм во время головных болей.

При поцелуе большинство людей наклоняют голову вправо.

Подсчитано, что за всю жизнь человек тратит на поцелуи в среднем две недели.

Первый поцелуй в кино был показан ещё в 1896 году в тридцатисекундном фильме, который так и назывался — "Поцелуй".

Фильм "Дон Жуан" до сих пор считается самым насыщенным сценами с поцелуями — их 200.

Авторы Андрей Соколов