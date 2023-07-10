Mercedes или BMW: Составлен рейтинг продолжительности секса в автомобилях разных марок

Занимательные зарубежные учёные решили выяснить, в машинах каких марок дольше всего занимаются сексом. Уж не знаем, как до такого они додумались, но каждому автовладельцу будет интересно узнать, насколько их данные отражают реальность.

Всего было рассмотрено десять марок. Как проводились тесты, неизвестно, но, надеемся, не только методом опроса, а ещё и на практике. В итоге было определено следующее: любители пафоса, разъезжающие на дорогущих BMW, порадовать даму продолжительным сексом вряд ли смогут. Водители продержатся всего минуты три. Владельцы Mercedes занимаются этим в среднем семь минут, Audi — десять.

Водители за рулём каких авто способны дольше заниматься сексом? © LIFE

А вот самыми лучшими по качеству и продолжительности близости в авто признали водителей следующих марок. Renault — 13 минут, Toyota — 14 минут, а фаворитом топа самого долгого секса в машине оказался Volvo — 17 минут. Кстати, именно такая марка автомобиля у Леонардо Ди Каприо. Который, напомним, в свои 48 лет встречается с молоденькими 25–28-летними актрисами и моделями. Как думаете, это всё из-за марки его авто или навыков в сексе?