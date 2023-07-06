6 стоп-вещей, которые женщины-пышки стесняются носить летом, а зря

На самом деле неправильно подобранной одеждой можно испортить даже идеальную фигуру. И наоборот. Девушки с пышными формами часто стесняются носить определённые вещи и стараются спрятать лишние килограммы за балахонистыми нарядами тёмного цвета. Однако загонять себя в столь узкие рамки не стоит. Если научиться сочетать цвета и фасоны, то можно позволить себе весьма смелые образы.

1. Яркие цвета разрешены

Можно ли полным девушкам носить яркую одежду? Фото © Shutterstock

Как кричат модные журналы, полным девушкам строго запрещено носить неоновые цвета, тёплую палитру, всё яркое и привлекающее к себе внимание. Предпочесть следует тёмные, глубокие матовые оттенки, иногда светлые, но с большой осторожностью. Однако носить чёрное летом — занятие сомнительное. Стоит внести некоторую поправку. Яркие цвета допустимы, если верно их сочетать. Пусть акценты будут расставлены правильно, не следует привлекать внимание к проблемным зонам. Например, выделять бёдра, если они чересчур объёмные. Во всём нужно соблюдать гармонию и баланс цвета.

2. Вязаные вещи: выбирайте кардиганы и джемперы

Чересчур толстые и грубые ткани могут сделать полную девушку визуально ещё толще. К примеру, вещи из драпа, мохера, твида, меха, с крупной вязкой и рельефными узорами придают объём и тяжеловесность образу. Однако никто не заставляет отказываться навсегда от приятных и уютных вещей. К примеру, такие варианты, как кардиганы и джемперы. При покупке данного предмета гардероба стоит помнить, что вырез должен быть V-образный. Тогда и грудь будет выглядеть выигрышно, и шея визуально удлинится. А ограничивать себя в цветовой гамме тут и вовсе не стоит, главное — не переусердствовать с яркостью.

3. Кроп-топы

Полным девушкам с плоским животом отлично подойдёт кроп-топ. Фото © Shutterstock

Слишком откровенная одежда пышных девушек не красит. По мнению стилистов и модных журналов, короткие юбки, шорты, кроп-топы, платья с глубоким декольте, легинсы — запретные вещи, которые только и могут, что выставлять наружу наши недостатки. Но вот беда — все фигуры разные, и полные в том числе. Если у девушки хорошо выражена талия и достаточно плоский живот, то почему бы и не надеть что-нибудь из вышеперечисленного? Речь идёт о кроп-топе. Для многих образов этот элемент одежды подойдёт идеально. Не стоит сразу списывать его со счетов.

4. Юбка или платье с разрезом

Платья и юбки — одни из основных элементов одежды, которые должны быть в каждом гардеробе летом. Полным девушкам больше подойдут модели длины миди и макси. Кстати, очень модны в сезоне лето-2023. Пышнотелых красавиц всегда ограничивала такая деталь, как разрез вдоль бедра. Однако не следует из-за него заносить подобную одежду в список запретных. Наоборот, разрез способен вытянуть силуэт, придать ему лёгкость и воздушность. К тому же у девушек с пышными формами нередко бывают весьма привлекательные ножки, и прятать их — большая ошибка.

5. Маленькое чёрное платье

Маленькое чёрное платье должно быть в гардеробе полных девушек. Фото © Shutterstock

Ещё Коко Шанель завещала, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье. И полные девушки не исключение. Главное — подобрать его по фигуре, рукав выбрать маленький и отказаться от бретелек. Длина — чуть ниже колена. И обратите внимание на декольте. Оно не должно выглядеть вульгарно, пусть вырез будет красивым, подчёркивающим плюсы груди.

6. Шорты

Хотелось бы реабилитировать ещё одну запретную вещь из приведённых выше. Оказывается, далеко не от всех шорт стоит отказываться. К примеру, шорты изо льна, денима или хлопка с прямым и слегка расклешённым кроем отлично будут смотреться на пышной фигуре. Лучше выбирать длину на два сантиметра выше колена, до середины коленной чашечки или на два сантиметра ниже колена, посадка должна быть высокой или средней.