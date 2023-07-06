Лицо превратится в курагу: 5 ошибок в уходе за кожей летом

Летом забота о лице требует особого внимания. Многие женщины допускают ошибки, которые могут навредить коже, вместо того чтобы её увлажнять и защищать. Рассмотрим пять распространённых промахов, которые могут привести к сухости и другим неприятным последствиям.

1. Использование лосьонов и очищающих средств на мыльной основе

Как избежать пересушивания кожи в летний период. Фото © Shutterstock

Некоторые обладательницы жирной кожи думают, что такие средства помогут им избавиться от излишнего блеска. Однако это не так. Пересушенная кожа начинает вырабатывать ещё больше себума, то есть кожного сала, что может привести к появлению акне и других проблем. Вместо этого следует использовать увлажняющие кремы и мягкие гели, которые не сушат кожу.

2. Недостаточная защита от солнца

При длительном пребывании под солнцем кожа может получить ожоги, веснушки и пигментные пятна. Чтобы избежать подобных проблем и ранних морщин, необходимо применять солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF (30–50). Такая мера поможет обезопасить кожу и сохранить её здоровой и увлажнённой в жаркий летний период.

3. Недостаточный уход за кожей вокруг глаз

5 распространённых ошибок в уходе за кожей летом. Фото © Shutterstock

Летом особенно страдает кожа вокруг глаз. Поэтому необходимо носить солнцезащитные очки и использовать крем для этой области, подходящий вашему типу кожи. Да, каждый день перед выходом из дома. Иначе из-за того, что мы постоянно жмуримся на солнце, у глаз появляются мелкие морщины.

4. Недостаточное употребление воды

Для того чтобы выглядеть здоровой и красивой, необходимо употреблять достаточное количество воды. Если вы не пьёте свою норму жидкости, кожа становится склонной к сухости, на ней появляются морщинки. Также вода помогает улучшить её тонус. Поэтому не забывайте пить много жидкости, чтобы сохранять вашу кожу в идеальном состоянии.

5. Использование спиртосодержащего тоника

Какой косметикой нельзя пользоваться в жару. Фото © Freepik

Главная ошибка в уходе за лицом в жару — спиртосодержащий тоник. Вместо того чтобы увлажнить кожу, он сушит её. А это может негативно повлиять на выработку кожного сала и привести к появлению акне и других проблем.