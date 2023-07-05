Этот лайфхак из TikTok гарантирует не только красивый загар, но и мучительную смерть

Не так давно в соцсети "Тикток" завирусился новый тренд. Любители шоколадного загара рассказали, что лучшим средством для получения желаемого бронзового оттенка является ни большие ни меньше как пиво. В видеороликах люди обливают себя алкогольным напитком и наслаждаются солнцем. Вот только эксперты по уходу за кожей начали кричать во весь голос, что подобный лайфхак ужасно опасен. Он не просто быстрее старит кожу, но и может способствовать появлению рака.

Девушка обливает себя пивом, и этот лафхак из TikTok может убить. Фото © TikTok / beautyblira_

Пользователи Сети радостно сообщают, что нашли идеальную альтернативу кремов и лосьонов для загара — дешёвую и эффективную. Результат практически мгновенный, без лишних затрат и усилий. Обливаешься пивом, растираешь, лежишь на солнце — и готово. И кому нужны эти дорогостоящие мази, которые придумали умные люди, чтобы защитить нас от смертоносного действия ультрафиолета? Может, звучит это и забавно, вот только становится не до смеха, как только выясняются последствия такого лайфхака.

К примеру, на одном из роликов девушка, сидя в шезлонге у бассейна, выливает алкоголь прямо из банки себе на ногу, размазывает по всей поверхности и загорает. "Выбирай пиво для загара. Поблагодаришь позже", — говорит она. Вот только вряд ли кто-то будет её благодарить, ведь, по словам дерматологов, такой способ может привести к отравлению солнцем, тепловому удару и ожогам кожи. А последствиями подобных травм кожного покрова может стать любой вид рака кожи и меланома.

Почему загорать, нанеся на кожу пиво, смертельно опасно. Фото © TikTok / beautyblira_

Эксперты, увидев подобное изуверство над собственной внешностью, забили тревогу. Например, Элис Хеншоу, эксперт по уходу за кожей и владелица ведущей лондонской лечебной клиники Harley Street Injectables, заявила: "Солнцезащитный крем имеет ключевое значение для общего состояния здоровья кожи, он не только помогает предотвратить рак, но и преждевременное старение, замедляет образование морщин, вызванных повреждением солнцем".

И подобное мнение высказывает не только она. Наряду с полуобнажёнными тиктокерами, обливающими себя пивом, не менее популярными стали видео, объясняющие угрозу для человека, которую несёт этот способ быстрого загара. Вряд ли красивый оттенок кожи стоит жизни. А вы как считаете?