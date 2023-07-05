Бутылочный апокалипсис: Россиянам показали, как бы выглядели их любимые города, поглощённые пластиком
Как бы выглядели города России без переработки пластика? Горы бутылок на главных улицах Москвы, забитые каналы Санкт-Петербурга и использованная тара вместо брусчатки на набережных Нижнего Новгорода. Апокалиптические изображения создали журналисты и экологи.
Вы бы могли себе представить, что бы случилось, если бы миллионы пластиковых бутылок и банок отправились не на переработку, а на улицы российских городов? Эти изображения — показательный ответ на вопрос, зачем запариваться с переработкой и экологией.
Так бы выглядела поглощённая пластиком Москва. Фото © Даниил Трабун для Ecoplatform
Жуткий вид утопающего в пластиковых отходах Нижнего Новгорода. Фото © Даниил Трабун для Ecoplatform
Ужасающий "пластмассовый" Санкт-Петербург. Фото © Даниил Трабун для Ecoplatform
Между тем сдавать пластик и алюминий с каждым днём становится всё проще и удобнее: специальные фандоматы — автоматы для приёма бутылок — скоро появятся в каждом районе, общественном пространстве или крупном ЖК. Около Ярославского вокзала в Москве был установлен рекорд: люди сдали почти 2000 бутылок за сутки. В июне 2023 года зафиксировано 156 000 сессий сдачи бутылок в фандоматы Ecoplatform. Есть рекордсмены. К примеру, москвич Алексей сдал на переработку уже 111 817 бутылок и банок.
Сегодня специальные автоматы установлены уже почти в каждом регионе России, их уже около 350, и это не предел.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру на "Вкусвилл" из-за обилия пластика. "Зелёные" упрекают компанию в том, что её позиция об осознанном потреблении не соответствует тому, что происходит в магазинах сети. Так, по словам активистов, в супермаркете один кусочек сыра кладут в огромный пластиковый контейнер. То же самое происходит с ягодами, кексами и прочим.
Даниил Трабун для Ecoplatform