Экоактивисты уличили "Вкусвилл" в двуличии и пожаловались на компанию в прокуратуру
В Москве экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру на "Вкусвилл" из-за обилия пластика
Экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру Москвы на сеть супермаркетов "Вкусвилл". Как сообщает Mash, их недовольство вызвало обилие пластика и упаковок.
Пластиковые упаковки во "Вкусвилле". Фото © Mash
"Зелёные" упрекают компанию в том, что её позиция об осознанном потреблении не соответствует тому, что происходит в магазинах сети. Так, по словам активистов, в супермаркете один кусочек сыра кладут в огромный пластиковый контейнер. То же самое происходит с ягодами, кексами и прочим. Кроме того, утверждается, что функция об использовании меньшего количества упаковки в приложении попросту не работает — и покупатели всё равно получают гору пластика.
Ранее Российский экологический оператор призвал кафе и рестораны отказаться от одноразовых стаканчиков. В РЭО напомнили, что для производства бумажной посуды вырубают миллионы деревьев, каждое из которых в среднем растёт по 50 лет, но в виде стакана его жизнь сокращается до 15 минут.