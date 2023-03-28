Экоактивисты уличили "Вкусвилл" в двуличии и пожаловались на компанию в прокуратуру

"Зелёные" упрекают компанию в том, что её позиция об осознанном потреблении не соответствует тому, что происходит в магазинах сети. Так, по словам активистов, в супермаркете один кусочек сыра кладут в огромный пластиковый контейнер. То же самое происходит с ягодами, кексами и прочим. Кроме того, утверждается, что функция об использовании меньшего количества упаковки в приложении попросту не работает — и покупатели всё равно получают гору пластика.