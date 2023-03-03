Российские кафе и рестораны призвали отказаться от одноразовых стаканчиков

Российский экологический оператор (РЭО) призвал кафе и рестораны отказаться от одноразовых бумажных стаканчиков для кофе, поскольку это сильно вредит окружающей среде. Как сообщает телеканал "360", письмо с таким предложением организация направила в Российскую ассоциацию бариста и Федерацию рестораторов и отельеров России.

В организации напомнили, что для производства бумажной посуды вырубают миллионы деревьев, каждое из которых в среднем растёт по 50 лет, но в виде стакана его жизнь сокращается до 15 минут. Кроме того, одноразовая посуда не подлежит переработке, поскольку для этого требуется отделить тонкий слой полипропиленовой плёнки от бумажной основы, что крайне сложно. На мусорном полигоне, как говорится в письме экологов, бумага сгниёт за год, а вот неразлагающийся пластик будет там лежать тысячу лет.

"Если все кофеманы России на год перейдут на термокружки, это значит, что больше 41 миллиарда штук бумажных стаканов не будет использовано. За год удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысячи тонн мусора не окажутся на полигоне", — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Вместе с тем в организации также предлагают разработать знак экосертификации для кофеен и ресторанов и соответствующий свод правил.