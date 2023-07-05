Два копеечных ингредиента сделают убийственный чистящий раствор — и с грязью можно навсегда попрощаться

Сейчас существует немало сильных и надёжных средств, которые отчистят любой жир на кухне. Однако далеко не каждая хозяйка согласна применять бытовую химию там, где питается её семья. Многие отказываются от привычных средств из-за аллергии или беспокойства за окружающую среду, на которую химикаты действуют отрицательно. Имеются и экологически безопасные препараты, однако они стоят куда дороже. А зачем тратить больше, если можно удалить жир и грязь с кухни буквально за копейки? И нужные составляющие есть дома у каждого.

1. Чистящее средство из лимонной кислоты и уксуса

Каким средством можно отчистить жир без химии? Фото © Shutterstock

Для этого простого средства необходимо всего два ингредиента: уксус и лимонная кислота. Смешайте их так, чтобы получилась кашица, и при помощи губки протрите нужные места. Но не смывайте сразу, а оставьте получившийся раствор на какое-то время. Уже через несколько минут жир и грязь отойдут сами, без всяких усилий. После протрите поверхность салфеткой или бумажным полотенцем — и готово!

2. Раствор для удаления грязи из масла и соды

Звучит противоречиво, но это истинная правда: жир легко можно удалить при помощи масла. Всё, что нужно, так это смешать одну столовую ложку растительного масла с таким же количеством соды. Затем нанесите чудо-средство на загрязнённые участки и оставьте на полчаса. По истечении времени сотрите губкой. Для верности повторите процедуру.

3. Средство для чистки кухни из соды и воды

Какое народное средство эффективно избавит от жира на кухне? Фото © Shutterstock

Пищевая сода в целом средство уникальное. Растворите всего две ложки гидрокарбоната натрия в одном литре воды и получите универсальное средство, которое без труда справится с грязью в духовке, холодильнике и на моющихся обоях. Нанесите полученный состав на проблемные места и оставьте на полтора часа, после чего протрите влажной тряпкой — и грязи как не бывало.