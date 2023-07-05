10 очаровательных аксолотлей для тех, кому неинтересно заводить обычных питомцев
Кажется, у нас не так много вариантов, когда речь заходит о домашних питомцах. Собачки, кошечки, крысы — всё это уже было! А как насчёт того, чтобы завести аксолотля? Сейчас покажем, что это за чудики такие.
"Бармен, мне как обычно!" — Isbiltur.
Фото © Reddit / Isbiltur
"О, еда! И шляпа! Съедобная шляпа!" — Stefanaxolotl.
Фото © Reddit / Stefanaxolotl
"Как приручить дракона в реальной жизни", — ClaraPink.
Фото © Reddit / ClaraPink
"Я просто обязана была поделиться. Смотрите, какой милашка", — Ok-Raccoon-1202.
Фото © Reddit / Ok-Raccoon-1202
"Он такой милый, я не могу!" — lilacherie.
Фото © Reddit / lilacherie
"Узрите! Аксолотль со смешными глазками", — Quantum_Kitties.
Фото © Reddit / Quantum_Kitties
"Почему аксолотли такие глупые? Только посмотрите на него! Он живое воплощение словосочетания "пустая башка", — springtraplover14.
Фото © Reddit / springtraplover14
"Посылаем привет из Бикини-Боттом", — ImBugged.
Фото © Reddit / ImBugged
"Как же я её обожаю!" — bungus1997.
Фото © Reddit / bungus1997
"Кто-то сказать "ЕДА!?" — 11_throwaways_later_.
Фото © Reddit / 11_throwaways_later_
Животные/ домашние питомцы
Reddit / 11_throwaways_later_