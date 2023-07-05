10 очаровательных аксолотлей для тех, кому неинтересно заводить обычных питомцев

Кажется, у нас не так много вариантов, когда речь заходит о домашних питомцах. Собачки, кошечки, крысы — всё это уже было! А как насчёт того, чтобы завести аксолотля? Сейчас покажем, что это за чудики такие.