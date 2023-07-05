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5 июля, 05:00
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10 очаровательных аксолотлей для тех, кому неинтересно заводить обычных питомцев

Кажется, у нас не так много вариантов, когда речь заходит о домашних питомцах. Собачки, кошечки, крысы — всё это уже было! А как насчёт того, чтобы завести аксолотля? Сейчас покажем, что это за чудики такие.

"Бармен, мне как обычно!" Isbiltur.

Фото © Reddit / Isbiltur

Фото © Reddit / Isbiltur

"О, еда! И шляпа! Съедобная шляпа!" Stefanaxolotl.

Фото © Reddit / Stefanaxolotl

Фото © Reddit / Stefanaxolotl

"Как приручить дракона в реальной жизни", — ClaraPink.

Фото © Reddit / ClaraPink

Фото © Reddit / ClaraPink

"Я просто обязана была поделиться. Смотрите, какой милашка", — Ok-Raccoon-1202.

Фото © Reddit / Ok-Raccoon-1202

Фото © Reddit / Ok-Raccoon-1202

"Он такой милый, я не могу!" lilacherie.

Фото © Reddit / lilacherie

Фото © Reddit / lilacherie

"Узрите! Аксолотль со смешными глазками", — Quantum_Kitties.

Фото © Reddit / Quantum_Kitties

Фото © Reddit / Quantum_Kitties

"Почему аксолотли такие глупые? Только посмотрите на него! Он живое воплощение словосочетания "пустая башка", — springtraplover14.

Фото © Reddit / springtraplover14

Фото © Reddit / springtraplover14

"Посылаем привет из Бикини-Боттом", — ImBugged.

Фото © Reddit / ImBugged

Фото © Reddit / ImBugged

"Как же я её обожаю!" bungus1997.

Фото © Reddit / bungus1997

Фото © Reddit / bungus1997

"Кто-то сказать "ЕДА!?" 11_throwaways_later_.

Фото © Reddit / 11_throwaways_later_

Фото © Reddit / 11_throwaways_later_

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / 11_throwaways_later_

Сергей Трофимов
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