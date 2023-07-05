В Петербурге открыли памятник подвигу медработников

В городской многопрофильной больнице № 2 в Учебном переулке Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятника медицинским работникам. Открытие мемориала приурочено к 30-летию больницы, принявшей первых пациентов 1 июля 1993 года в новом переоборудованном здании в Озерках. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Десятки врачей и медсестёр одного из крупнейших городских стационаров-тысячников с алыми гвоздиками в руках почтили память коллег. Там же присутствовали губернатор Александр Беглов, а также председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"30-летие больницы — для нас значимая дата. В то время, в начале 1990-х, мало кто думал о социальных учреждениях. Благодаря усилиям правительства города, лично будущего президента Владимира Путина появилось наше учреждение, оборудованное по самым на тот период современным условиям техники. Были выделены средства на реконструкцию, оборудование и обучение, а ряд методик появились именно в нашей больнице", — сказал главный врач Владимир Волчков.

Идея создания памятника пришла медицинскому персоналу в период пандемии CoViD-19. Автором проекта стал петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев. Мемориал состоит из пяти композиций, объединённых по центру логотипом больницы в граните. В центре — изображение совершенного человека Леонардо да Винчи, символ здоровья и гармонии. Слева от него композиция, посвящённая медикам блокадного Ленинграда. Напротив блокадной композиции, справа от совершенного человека, — "ковидная дыра", в которую погрузился мир в 2020 году.