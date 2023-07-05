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5 июля, 01:10

В Петербурге запустили экскурсии по Соляному городку

Сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда запустили экскурсию по Соляному городку, расположенному в центре Санкт-Петербурга и ограниченному Соляным переулком, набережной Фонтанки, а также улицами Гангутской и Пестеля. Об этом рассказал куратор проекта, сотрудник научно-просветительского отдела Денис Мастридеев.

"Главная цель экскурсии — не просто расширить тематику нашего музея, но и подробно рассказать об увлекательнейшей "биографии" того места, где он находится. Ведь Соляной городок с полным правом можно назвать изюминкой Петербурга. В истории этого квартала, как в зеркале, отразились все основные вехи развития города на Неве", — сказал Мастридеев в интервью газете "Петербургский дневник".

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Куратор проекта пояснил, что жизнь в городке закипела по указу Петра I, который на берегу Фонтанки, прямо напротив Летнего сада, в 1718 году приказал заложить партикулярную, то есть гражданскую, верфь для строительства и продажи маломерных частных судов. Но при Екатерине Великой верфь была перенесена на Выборгскую сторону, а вместо неё на берегу Фонтанки разместили склады вина и соли, которые и дали название этому месту.

Мастридеев добавил, что при Александре II обширные здания городка были перепрофилированы под XIV Всероссийскую мануфактурную выставку. А после этой выставки Соляной городок превратился в настоящий музейный кластер города. В дальнейшем он стал началом для многих научных проектов. Так, в 1870 году здесь была проложена первая в стране полноценная мостовая из асфальта. В училище Штиглица впервые в истории российских учебных заведений было использовано электрическое освещение. А в техническом музее прошёл первый в истории России киносеанс. И в этом же музее впервые в стране была использована самая передовая система отопления — с помощью калориферов.

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"Петербургский дневник" / Александр Глуз

Юлия Коновалова
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