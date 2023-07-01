В Лопухинском саду в Петербурге 15 июля пройдёт второй лунный фестиваль "Ковава"

В Лопухинском саду Санкт-Петербурга 15 июля состоится второй фестиваль "Ковава", в рамках которого пройдут спектакли, выставки, лекции и хоровые игры. Мероприятие посвящено богине Луны, его проведут уличный театр "Небесные бродяги" и проект "Дача Громова" при поддержке Петроградского района подростково-молодежного центра "Петроградский". Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

"Лопухинский сад 15 июля заполнят сказочные персонажи и мифические существа, чтобы театральным, художественным и музыкальным языком рассказать о богине Луны и всех её ликах в разных культурах народов нашей страны", — говорится в публикации.

Основные интересные действия на фестивале будут происходить в период с 14:00 до 20:00 15 июля. Так, гости увидят три спектакля: "Кокава", "Домовой" и "Цветение папоротника". Театр покажет инсталляцию оживших персонажей карельской мифологии. Также состоится выставка "Лики луны" петербургской художницы Елены Пристайло. Каждая картина отражает квинтэссенцию представлений о Луне разных народов России. А ещё перформанс "Белый караван" откроет одноименную фотовыставку, посвящённую духам Алтая, и будет работать "Явь и Навь" — фотовыставка по мотивам спектакля "Домовой".

На мероприятии выступит музыкальный дуэт "Сампо", известный народными мотивами в своём творчестве. Во время фестиваля будут проходить и ремесленные мастер-классы, а ещё для желающих сделают несколько тематических фотозон. Кроме того, "Кокава" частично будет проходить в онлайн-режиме. Гостям покажут несколько видеосюжетов с рассказами экспертов.

"Фестиваль в Лопухинском саду станет настоящим праздником, который позволит каждому через театральные спектакли, художественные выставки, музыку, лекции и мастер-классы прикоснуться к нашим истокам и почувствовать себя частью большого целого", — подчеркнула куратор проекта "Дача Громова" Юлия Журавлёва".