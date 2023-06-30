В Петербурге десятки музыкантов выступят в рамках Международной недели балалайки

В Санкт-Петербурге с 27 июня по 2 июля проходит Международная неделя балалайки. В эти выходные её участники сыграют на уличном Андреевском фестивале "Русское чудо".

Как сообщает газета "Петербургский дневник", мероприятие пройдёт в Александровском парке. На фестивале сыграют коллективы "Бис-Квит", "Квинтет четырёх", ансамбль "Эссе-квинтет", "Балалайка Jam" и другие.

"Молодой проект, но очень амбициозный. Неделя балалайки объединяет петербургские музыкальные коллективы и профессионалов из других стран. Раз в год все с удовольствием собираются вместе, общаются, делятся опытом", — рассказала заслуженная артистка России Ирина Смолина.

Кроме выступлений для гостей фестиваля проведут мастер-классы и занятия кружка любителей игры на балалайках. Желающие также смогут приобрести товары на Русской ярмарке, которую разместят там же. Посетителей фестивалей ждут сюрпризы. Например, в воскресенье выступит международный оркестр балалаечников из 35 музыкантов.