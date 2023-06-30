Регион

Уведомления отключены

30 июня, 16:20

В Петербурге десятки музыкантов выступят в рамках Международной недели балалайки

В Санкт-Петербурге с 27 июня по 2 июля проходит Международная неделя балалайки. В эти выходные её участники сыграют на уличном Андреевском фестивале "Русское чудо".

Как сообщает газета "Петербургский дневник", мероприятие пройдёт в Александровском парке. На фестивале сыграют коллективы "Бис-Квит", "Квинтет четырёх", ансамбль "Эссе-квинтет", "Балалайка Jam" и другие.

"Молодой проект, но очень амбициозный. Неделя балалайки объединяет петербургские музыкальные коллективы и профессионалов из других стран. Раз в год все с удовольствием собираются вместе, общаются, делятся опытом", — рассказала заслуженная артистка России Ирина Смолина.

На фестивале "Российская креативная неделя" выступят спикеры из 17 стран

На фестивале "Российская креативная неделя" выступят спикеры из 17 стран

Кроме выступлений для гостей фестиваля проведут мастер-классы и занятия кружка любителей игры на балалайках. Желающие также смогут приобрести товары на Русской ярмарке, которую разместят там же. Посетителей фестивалей ждут сюрпризы. Например, в воскресенье выступит международный оркестр балалаечников из 35 музыкантов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге состоится джазовый фестиваль "Белые ночи в Купчино". Музыкант Билли Новик рассказал, как родилась идея провести фестиваль.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
  • Новости
  • Культура
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров