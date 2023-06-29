Билли Новик раскрыл, кто выступит на фестивале "Белые ночи в Купчино" в Петербурге

В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге состоится джазовый фестиваль "Белые ночи в Купчино". Мероприятие, вход на которое свободный, состоится в парке Интернационалистов. Один из авторов проекта — основатель группы Billy’s Band музыкант Билли Новик — рассказал, как родилась идея провести фестиваль и какая атмосфера будет там царить.

"В каком-то смысле это было закрытием гештальта, детской мечты. С моим другом и ныне директором фестиваля Алексеем Кривским мы хотели создать что-то такое очень давно. Мы играли на электрогитарах, гуляли по Купчино. Было время, когда люди делились музыкой, которая им нравится, выставляя магнитофон в проём окна. Потом это переросло в традицию включать композиции в машине, чтобы все окружающие слышали", — сказал Новик в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Музыкант добавил, что в итоге появился фестиваль, на котором можно всей семьёй отдохнуть душой и телом и послушать приятные композиции. Первый фестиваль прошёл довольно скромно, но это было только начало, отметил Новик. По словам артиста, в выходные гости "Белых ночей в Купчино" смогут послушать его самого, а также Вову Чё Морале, легендарного джазмена Роя Янга, джаз-оркестр Академии культуры и искусств Луганска, ансамбли из Купчино The Yellow Pillow и Late Pauli, музыкантов с Кубы и других исполнителей. При этом будет звучать не только джаз, но также рок-н-ролл и классическая музыка. Кроме того, посетителей ждут танцевальные мастер-классы, выступления поэтов, выставки художников и детская программа.