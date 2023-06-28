Калужский губернатор раскрыл причину переноса "Нашествия"

Фестиваль рок-музыки "Нашествие" переносится на 2024 год, в частности, из-за сложностей с постройкой инфраструктуры на новой локации. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Они же первый раз должны были проводить у нас, да. Если "Дикая мята" проводится там [в Тульской области] несколько лет, и там уже инфраструктура организована, там многие вещи уже сделаны. Здесь надо было делать всё с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно. Вот из-за этого было, не из-за того, что кто-то высказался против или за, — рассказал он РИА "Новости".

Глава региона отметил, что большинство жителей относятся к мероприятию "дружелюбно и позитивно". Вместе с тем, заверил Шапша, власти ответственно подойдут к вопросу выбора места проведения фестиваля, чтобы не задеть ничьи интересы и чувства. В грядущем году, уверяет он, "Нашествие" состоится, к тому же организаторы не потеряли интерес к Калужской области.