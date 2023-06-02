Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли в четвёртый раз

Крупнейший ежегодный фестиваль русского рока под открытым небом "Нашествие" перенесён на следующий год. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, объяснив своё решение требованиями жителей региона.

"Проведение рок-фестиваля "Нашествие" в Калужской области вызвало много обсуждений. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для "Нашествия" не то время", — написал он в Telegram.

Шапша отметил, что место проведения фестиваля в 2024 году тоже изменится. Другие подробности пока неизвестны.

"Нашествие" — это крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом. Он был основан радиостанцией "Наше радио" и регулярно проводился с 1999 по 2019 годы. Фестиваль ежегодно собирал 100-200 тысяч посетителей, в нём регулярно участвовали популярнейшие рок-группы России и ближнего зарубежья.