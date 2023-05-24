Путин присвоил Кипелову звание "Заслуженный артист России"
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Российский рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
"Присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва", — говорится в тексте документа.
Валерий Кипелов — рок-певец, основатель легендарной "Арии". С 2002 года артист является руководителем и вокалистом группы "Кипелов". Подробнее о творчестве 64-летнего музыканта читайте на uznayvse.ru.