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24 мая, 11:51

Путин присвоил Кипелову звание "Заслуженный артист России"

<p>Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Российский рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва", — говорится в тексте документа.

"Победа будет за нами": Музыкант Кипелов ответил Шевчуку, осудившему "Операцию Z"

"Победа будет за нами": Музыкант Кипелов ответил Шевчуку, осудившему "Операцию Z"

Валерий Кипелов — рок-певец, основатель легендарной "Арии". С 2002 года артист является руководителем и вокалистом группы "Кипелов". Подробнее о творчестве 64-летнего музыканта читайте на uznayvse.ru.

Наталья Исакова
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