Путин присвоил Кипелову звание "Заслуженный артист России"

"Победа будет за нами": Музыкант Кипелов ответил Шевчуку, осудившему "Операцию Z"

Валерий Кипелов — рок-певец, основатель легендарной "Арии". С 2002 года артист является руководителем и вокалистом группы "Кипелов". Подробнее о творчестве 64-летнего музыканта читайте на uznayvse.ru.