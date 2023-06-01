В "Сириусе" стартовал летний молодёжный музыкальный фестиваль

На федеральной территории "Сириус" стартовал Летний молодёжный фестиваль, в котором примут участие молодые артисты, музыкальные коллективы, танцовщики и вокалисты со всей страны. По данным пресс-службы, он продлится до 27 июня.

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва рассказала об открытии летнего музыкального фестиваля в День защиты детей. Видео © LIFE

"Мы увидим, как развиваются программы наставничества Российского национального молодёжного симфонического оркестра и образовательного центра "Сириус", и 11–12 июня дети выйдут на сцену вместе, показав удивительную мотивацию, которую даёт новая форма работы", — заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва.

Планируется, что Марафон продлится до 27 июня. Летний молодёжный фестиваль — это продолжение большого фестивально-концертного сезона на территории. Этот формат стал четвёртым в этом году из представленных зрителям "Сириусом". В том числе зрители смогут посетить выступление симфонических оркестров, увидеть отрывки из известных балетных постановок, стать частью праздничных программ и так далее.

"Это очень интересная и насыщенная программа. У нас будет вечер, посвящённый хореографии. Позже мы встретим Уральский симфонический оркестр и молодёжную компанию Мариинского театра. Это очень большой фестиваль, который завершится 27 июня", — рассказал художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йохим Фрай.