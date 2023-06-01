20 юным москвичам вручили первые паспорта прямо на главной сцене фестиваля "Движение первых" на ВДНХ. Эти ребята отличились в спорте, науке, творческой, учебной или волонтёрской деятельности, а также других сферах работы участников движения.

Всё прошло в торжественной обстановке: прозвучал гимн, а каждый участник дал особенную клятву Родине. Ребята пообещали хранить верность России, быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость страны, а также сделать всё от них зависящее для её процветания.

Участникам фестиваля "Движение Первых" торжественно вручили первые паспорта. Видео © "ВКонтакте" / Движение первых

"Поздравляю всех тех, кто сегодня, 1 июня, получает паспорт. Это очень важный этап в жизни каждого человека. Это первая ступень во взрослой жизни ребят. Сегодня перед подрастающим поколением открываются большие перспективы, а также появляются новые возможности для реализации инициатив нашей молодёжи", — заявил во время церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

А руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева назвала вручение первых паспортов шагом во взрослую жизнь и подчеркнула, что задача Росмолодёжи, Министерства просвещения и всей большой команды детского движения — сделать так, чтобы у ребят было как можно больше открытых путей для самореализации.

"Фестиваль "Движение первых" подтверждает, как много возможностей по самым разным направлениям открыто для подрастающего поколения уже сегодня. Мы желаем вам удачи! Мечтайте и действуйте, а мы всегда рядом с вами", — добавила Разуваева.

Сами юные участники церемонии назвали мероприятие волнительным и незабываемым.

"Получение паспорта — это особенный момент для меня. Этот документ открывает множество возможностей для реализации своих планов и задумок. При этом это большая ответственность перед самим собой, а что самое главное, перед своей страной. Я уверена, что я смогу стать настоящим гражданином своей Родины. Я буду поддерживать её в самых сложных ситуациях и делать всё для того, чтобы Россия гордилась мной", — сказала участница "Движения первых" в Москве София Гостева.

Подобные церемонии проходят по всей стране в рамках Всероссийской программы "Мы — граждане России!". Только в этом году свои первые паспорта получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны, а каждый этап акции будет приурочен к знаковым датам.