Музыка, творчество, звёзды и друзья: Фестиваль "Движения первых" открылся в 79 регионах России

В Москве на ВДНХ открылась флагманская площадка фестиваля Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Сегодня, в День защиты детей, такие площадки работают в 79 регионах страны. Здесь участники смогут познакомиться с разными проектами "Движения первых" и "примерить" их на себя, а ещё — найти друзей, обсудить важные темы, предложить свои идеи, поучаствовать в интересных мероприятиях, пообщаться со звёздами.

Председатель правления "Движения первых" приветствует гостей и участников фестиваля. Видео © LIFE

По словам председателя правления "Движения первых" Григория Гурова, на площадке в Москве сегодня собралось порядка пяти тысяч человек, а общее число гостей фестиваля от столицы до Дальнего Востока приблизится к отметке в 200 тысяч участников.

"Москва, Нижний Новгород, Сенеж, Машук, Таврида, "Артек": сегодня с нами вся страна! На ВДНХ сегодня приехали более пяти тысяч человек со всей страны — это участники, активисты первичного звена "Движения первых", победители наших конкурсов. По всей стране мы ожидаем, что через площадки пройдёт более 200 тысяч детей. Они смогут увидеть проекты движения, ознакомиться с ценностями и узнать о возможностях, которые есть сегодня в России для самореализации", — отметил Гуров.

На территории ВДНХ всех ребят сегодня ждёт увлекательная программа. Ключевыми событиями станут запуск детского трека соавторства к выставке "Россия ХХI", кастинги в мюзикл "Первых" и сцена открытого детского творчества, запуск сводного детского хора "Первые", торжественное вручение паспортов участникам движения, достигшим 14 лет.

На главной сцене фестиваля пройдут выступления популярных исполнителей. Звёздная шоу-программа будет работать в течение всего дня, а кульминацией станут вечерние концерты.