"Движение первых" будет сотрудничать с молодёжными организациями Белоруссии

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" начинает сотрудничество с организациями "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) и "Белорусская республиканская пионерская организация". Стороны подписали соответствующее соглашение.

"Начинаем большую работу с общественными объединениями Республики Беларусь в рамках Союзного государства. Прибыли большой делегацией с руководителями региональных отделений Движения в Смоленской, Псковской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР. Заручились поддержкой Чрезвычайного и полномочного посла в республике Бориса Грызлова", — написал в телеграм-канале председатель правления РДДМ Григорий Гуров.

Он подчеркнул, что "Первые" начинают взаимодействие с другими странами и народами, прежде всего в рамках реализации инициатив Союзного государства. Так, с белорусской стороной уже договорились о совместных мероприятиях на территории Брестской крепости, чтобы сплотить ребят вокруг общей истории.