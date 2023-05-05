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5 мая, 14:22

"Движение первых" будет сотрудничать с молодёжными организациями Белоруссии

<p>Подписание соглашения между молодёжными организациями РФ и Белоруссии. Фото © t.me /<a href="https://t.me/GurovGrigoriy/441?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Григорий Гуров</a></p>

Подписание соглашения между молодёжными организациями РФ и Белоруссии. Фото © t.me / Григорий Гуров

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" начинает сотрудничество с организациями "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) и "Белорусская республиканская пионерская организация". Стороны подписали соответствующее соглашение.

"Начинаем большую работу с общественными объединениями Республики Беларусь в рамках Союзного государства. Прибыли большой делегацией с руководителями региональных отделений Движения в Смоленской, Псковской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР. Заручились поддержкой Чрезвычайного и полномочного посла в республике Бориса Грызлова", написал в телеграм-канале председатель правления РДДМ Григорий Гуров.

Он подчеркнул, что "Первые" начинают взаимодействие с другими странами и народами, прежде всего в рамках реализации инициатив Союзного государства. Так, с белорусской стороной уже договорились о совместных мероприятиях на территории Брестской крепости, чтобы сплотить ребят вокруг общей истории.

"Движение первых" запустило Всероссийский проект "Хранители истории"

"Движение первых" запустило Всероссийский проект "Хранители истории"

Ранее сообщалось, что в России официально зарегистрирован телеканал движения детей и молодёжи "Движение первых". По информации Роскомнадзора, он получил название "ДВИЖ".

Татьяна Миссуми
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