Кириенко: Сегодня Россия по-настоящему стала страной возможностей для детей

Сегодня Россия по-настоящему стала страной возможностей для детей. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, выступая 1 июня на фестивале Российского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Кириенко заявил, что Россия по-настоящему стала страной возможностей для детей. Видео © LIFE

"Сегодня Россия стала по-настоящему страной возможностей для детей. <...> "Движение первых", "Орлята России", общество "Знание", "Больше, чем путешествие", "Большая перемена", проекты АНО "Россия — страна возможностей" — огромное количество проектов, которые каждому ребёнку дают возможности, это и есть задача, которую поставил президент. Владимир Владимирович не раз говорил, что каждый ребёнок в России талантлив, а задача государства — дать ему возможность найти и реализовать свой талант", — отметил Кириенко.

Он обратил внимание на то, что власти заботятся не только об образовательной сфере, но и об отдыхе детей. В этом году более пяти миллионов ребят отправятся в различные лагеря. Отдельное внимание будет уделено детям из новых регионов страны. Кириенко подчеркнул, что больше всего на фестивале "Движение первых" его порадовало то, что самые большие очереди были не там, где что-то раздают, а там, где можно чему-то научиться.

В Международный день защиты детей в Москве на ВДНХ открылась флагманская площадка фестиваля Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Сегодня, в День защиты детей, такие площадки работают в 79 регионах страны. Там можно познакомиться с разными проектами "Движения первых" и "примерить" их на себя, а ещё — найти друзей, обсудить важные темы, предложить идеи, поучаствовать в интересных мероприятиях, пообщаться со звёздами.