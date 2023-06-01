Юный лектор общества "Знание" из Донецка рассказал о любви к тайскому боксу

Сегодня, в Международный день защиты детей, на ВДНХ в Москве проходит фестиваль "Движение первых". В течение всего дня ребят из разных уголков страны ждут выступления популярных исполнителей, цирковые и анимационные шоу, а также мастер-классы и лекции. В Москву из Донецка, в частности, приехал восьмиклассник Тимур Щеглов — один из юных лекторов общества "Знание". В разговоре с Лайфом подросток поведал о своей любви к тайскому боксу.

Тимур рассказал о своей любви к тайскому боксу. Видео © LIFE

"Я здесь выступал, рассказывал, почему решил заниматься именно тайским боксом, что меня мотивирует, были ли моменты, когда опускались руки. <...> Рассказал, что у меня папа является тренером по этому виду спорта. Было очень много поддержки, много вопросов разных", — отметил Тимур.