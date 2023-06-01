Международный день защиты детей, День молока, Иван Долгий: Какие приметы и праздники 1 июня
Если судить по праздникам, то сегодня, 1 июня 2023 года, настоящий день семьи: внимание уделено и детям, и родителям. А ещё сегодня сразу два праздника в России отмечают защитники родины — военные моряки и военные лётчики. Непременно поздравьте всех причастных!
1 июня 2023 года отмечается Международный день защиты детей. Фото © Агентство "Москва"
Международный день защиты детей
Интересные факты о Международном дне защиты детей:
Предлагаем вам несколько фактов о Международном дне защиты детей, который отмечается ещё с середины прошлого века:
- Официальный международный праздник.
- Отмечается каждый год 1 июня в России и других странах.
- Празднуется с 1950 года.
- Решение отмечать его приняла Международная демократическая федерация женщин в ноябре 1949 года.
- Отмечают различными мероприятиями, посвящёнными детям, концертами.
В России живёт около 27 млн детей. Власти нашей страны принимают меры, чтобы повысить рождаемость. Выплачивается материнский капитал, есть разные пособия и выплаты на детей. Подробнее о том, как в России отметят День защиты детей, читайте в материале Лайфа.
Всемирный день родителей
Интересные факты о Всемирном дне родителей
Вот несколько фактов о Всемирном дне родителей, которые помогут понять, что это за праздник:
- Официальный международный праздник, отмечается в России и других странах.
- Празднуется ежегодно 1 июня наряду с Международным днём защиты детей.
- Провозглашён резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
- Посвящён родителям во всём мире.
- Не так широко известен, как Международный день защиты детей, празднуется не широко.
В ООН отмечают, что семья, родители, воспитатели играют важную роль в развитии и благополучии ребёнка. Они дарят подрастающему поколению любовь, защиту, обеспечивают безопасность и стабильность. Для гармоничного развития каждый ребёнок нуждается в семейной опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании.
Всемирный день родителей отмечается 1 июня 2023 года. Фото © Агентство "Москва"
Всемирный день молока
Интересные факты о Всемирном дне молока
Всемирный день молока (World Milk Day) не так известен, как другие сегодняшние праздники. Вот несколько фактов о нём:
- Празднуется в России и других странах ежегодно 1 июня.
- Впервые отмечался в 2001 году.
- Инициатор празднования — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
- Посвящён одному из самых полезных и питательных продуктов.
- Отмечается не широко — различными акциями по популяризации молока.
Молоко — это продукт, который знаком человечеству на протяжении тысяч лет. С древности люди знают, что это не только вкусный напиток, но и целебное средство. Примечательно, что Всемирный день молока отмечают в Международный день защиты детей, ведь первый продукт, которым начинает питаться младенец, — материнское молоко.
Несколько фактов о молоке:
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно потреблять три молочных продукта.
- В составе молока есть кальций, более 200 видов минеральных и органических веществ, белок, витамины, ферменты и другие важные микроэлементы.
- Благодаря содержанию витамина B12 молоко полезно для работы нервной системы и кроветворения.
- С возрастом способность переваривать молоко ухудшается, но полное его исключение из рациона может нанести вред здоровью.
- Кроме коровьего также в пищу принимают ослиное, овечье, оленье, верблюжье, лосиное, козье.
День Северного флота ВМФ России
1 июня отмечается День Северного флота ВМФ России. Фото © Минобороны РФ
Интересные факты о Дне Северного флота ВМФ России
Мы подготовили подборку фактов о Дне Северного флота — сугубо российском профессиональном празднике:
- Отмечается каждый год 1 июня.
- Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года.
- В этот день в 1933 году в Рабоче-крестьянской Красной армии был издан циркуляр о сформировании Северной военной флотилии.
- Отмечается только в России.
- Праздник профессиональный, официальный.
- Широко отмечается на самом Северном флоте и в северных российских городах, задействованных в базировании кораблей флота.
Год образования Северного флота — 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных там кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на Русском Севере. Сейчас Северный флот ВМФ России — это грозное соединение, в которое входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны. Обязательно сегодня поздравьте близких или знакомых, если они имеют отношение к Северному флоту ВМФ России.
День военно-транспортной авиации
Интересные факты о Дне военно-транспортной авиации
Мы собрали несколько фактов о таком военном профессиональном празднике, как День военно-транспортной авиации (ВТА):
- Отмечается 1 июня.
- Профессиональный военный праздник, который отмечают только в России.
- Дата приурочена к моменту завершения формирования (1 июня 1931 года) опытного воздухо-десантного отряда в составе Ленинградского военного округа.
- В частях ВТА проходят торжественные мероприятия.
- Отличившимся бойцам ВТА в этот день вручают грамоты, награды, подарки.
- В этот день экипажи ВТА проводят командирские полёты.
Сегодня есть повод позвонить военнослужащим и ветеранам военно-транспортной авиации и поздравить их с профессиональным праздником.
День святого Дмитрия Донского
Интересные факты о Дне памяти Дмитрия Донского
Предлагаем узнать, что известно о Дне памяти святых князя Димитрия Донского и его супруги княгини Евдокии:
- Этот праздник отмечается 1 июня.
- Праздник религиозный, его отмечают православные в России и других странах.
- Празднование установлено на 1 июня Священным синодом Русской церкви.
- Отмечать День памяти Дмитрия Донского в эту дату решили 13 июля 2015 года.
- В этот день православные перед иконой Димитрия Донского просят помощи в создании крепкой семьи и защите дома.
- В храмах проходят праздничные богослужения, организуются крестные ходы и праздничные трапезы.
В этот день чтят память святого защитника Русской земли князя Дмитрия Донского. Канонизация произошла в 1988 году, через 600 лет после кончины Дмитрия. Князь Дмитрий Донской прославился как победитель в Куликовском сражении, которое стало переломным и возродившим веру народа в собственные силы. Огромное значение имела победа для христианства на Руси и для святой Православной церкви.
Памятник Дмитрию Донскому перед Маринкиной башней Коломенского кремля. Фото © Wikipedia / Pavelegorov
Именинники 1 июня
Сегодня, 1 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён:
- Анастасия
- Андрей
- Александр
- Антон
- Василий
- Виктор
- Григорий
- Ипполит
- Корней
- Максим
- Матвей
- Митрофан
- Михаил
- Николай
- Онуфрий
- Павел
- Дмитрий
- Иван
- Сергей
- Игнатий
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов.
1 июня 2023 года именины отмечает актёр Михаил Мамаев. Фото © "Кинопоиск" / Режиссёр Мурад Алиев. Сценарст Андрей Житков
Приметы 1 июня
Православные сегодня, 1 июня, вспоминают святого благоверного князя Иоанна Угличского, этот день называют Иваном Хлеборостом. Считалось, что с этого дня начинала колоситься рожь, появлялись первые ягоды и грибы. Работы в поле было уже много, приходилось трудиться весь день. Другое название праздника — Иван Долгий — в честь Иоанна Готфского.
На Ивана Хлебороста крестьяне просили дождя, чтобы избавиться от суховеев, которые могли загубить урожай. 1 июня огородные работы продолжались, высаживались чёрная редька, фасоль и тыква.
В этот день нельзя было лениться и валяться без дела. Даже малых детей старались занять чем-то полезным. На Ивана Долгого можно угощать караваем и пирогами, но только не хлебом с солью.
Вот какие приметы были в этот день:
- Если был дождь, ждали засушливое лето.
- Если день прохладный, весь месяц тепла не будет.
- Посаженные в этот день огурцы хорошо уродятся.
- Сколько в небе звёзд, столько тёплых дней будет летом.
- Урожай зерновых зависит от того, каркают вороны или нет.