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Международный день защиты детей, День молока, Иван Долгий: Какие приметы и праздники 1 июня

Если судить по праздникам, то сегодня, 1 июня 2023 года, настоящий день семьи: внимание уделено и детям, и родителям. А ещё сегодня сразу два праздника в России отмечают защитники родины — военные моряки и военные лётчики. Непременно поздравьте всех причастных!

31 мая, 21:01
<p>1 июня 2023 года отмечается Международный день защиты детей. Фото © Агентство "Москва"</p>

1 июня 2023 года отмечается Международный день защиты детей. Фото © Агентство "Москва"

Международный день защиты детей

Интересные факты о Международном дне защиты детей:

Предлагаем вам несколько фактов о Международном дне защиты детей, который отмечается ещё с середины прошлого века:

  • Официальный международный праздник.
  • Отмечается каждый год 1 июня в России и других странах.
  • Празднуется с 1950 года.
  • Решение отмечать его приняла Международная демократическая федерация женщин в ноябре 1949 года.
  • Отмечают различными мероприятиями, посвящёнными детям, концертами.

В России живёт около 27 млн детей. Власти нашей страны принимают меры, чтобы повысить рождаемость. Выплачивается материнский капитал, есть разные пособия и выплаты на детей. Подробнее о том, как в России отметят День защиты детей, читайте в материале Лайфа.

1 июня отмечают День защиты детей: Праздничные мероприятия и события

1 июня отмечают День защиты детей: Праздничные мероприятия и события

Всемирный день родителей

Интересные факты о Всемирном дне родителей

Вот несколько фактов о Всемирном дне родителей, которые помогут понять, что это за праздник:

  • Официальный международный праздник, отмечается в России и других странах.
  • Празднуется ежегодно 1 июня наряду с Международным днём защиты детей.
  • Провозглашён резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
  • Посвящён родителям во всём мире.
  • Не так широко известен, как Международный день защиты детей, празднуется не широко.

В ООН отмечают, что семья, родители, воспитатели играют важную роль в развитии и благополучии ребёнка. Они дарят подрастающему поколению любовь, защиту, обеспечивают безопасность и стабильность. Для гармоничного развития каждый ребёнок нуждается в семейной опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании.

Всемирный день родителей отмечается 1 июня 2023 года. Фото © Агентство "Москва"

Всемирный день родителей отмечается 1 июня 2023 года. Фото © Агентство "Москва"

Всемирный день молока

Интересные факты о Всемирном дне молока

Всемирный день молока (World Milk Day) не так известен, как другие сегодняшние праздники. Вот несколько фактов о нём:

  • Празднуется в России и других странах ежегодно 1 июня.
  • Впервые отмечался в 2001 году.
  • Инициатор празднованияПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
  • Посвящён одному из самых полезных и питательных продуктов.
  • Отмечается не широкоразличными акциями по популяризации молока.

Молоко — это продукт, который знаком человечеству на протяжении тысяч лет. С древности люди знают, что это не только вкусный напиток, но и целебное средство. Примечательно, что Всемирный день молока отмечают в Международный день защиты детей, ведь первый продукт, которым начинает питаться младенец, — материнское молоко.

Польза в одном стакане: 4 главных мифа о молоке, в которые пора перестать верить

Польза в одном стакане: 4 главных мифа о молоке, в которые пора перестать верить

Несколько фактов о молоке:

  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно потреблять три молочных продукта.
  • В составе молока есть кальций, более 200 видов минеральных и органических веществ, белок, витамины, ферменты и другие важные микроэлементы.
  • Благодаря содержанию витамина B12 молоко полезно для работы нервной системы и кроветворения.
  • С возрастом способность переваривать молоко ухудшается, но полное его исключение из рациона может нанести вред здоровью.
  • Кроме коровьего также в пищу принимают ослиное, овечье, оленье, верблюжье, лосиное, козье.

День Северного флота ВМФ России

1 июня отмечается День Северного флота ВМФ России. Фото © Минобороны РФ

1 июня отмечается День Северного флота ВМФ России. Фото © Минобороны РФ

Интересные факты о Дне Северного флота ВМФ России

Мы подготовили подборку фактов о Дне Северного флота — сугубо российском профессиональном празднике:

  • Отмечается каждый год 1 июня.
  • Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года.
  • В этот день в 1933 году в Рабоче-крестьянской Красной армии был издан циркуляр о сформировании Северной военной флотилии.
  • Отмечается только в России.
  • Праздник профессиональный, официальный.
  • Широко отмечается на самом Северном флоте и в северных российских городах, задействованных в базировании кораблей флота.

Год образования Северного флота — 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных там кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на Русском Севере. Сейчас Северный флот ВМФ России — это грозное соединение, в которое входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны. Обязательно сегодня поздравьте близких или знакомых, если они имеют отношение к Северному флоту ВМФ России.

День военно-транспортной авиации

Интересные факты о Дне военно-транспортной авиации

Мы собрали несколько фактов о таком военном профессиональном празднике, как День военно-транспортной авиации (ВТА):

  • Отмечается 1 июня.
  • Профессиональный военный праздник, который отмечают только в России.
  • Дата приурочена к моменту завершения формирования (1 июня 1931 года) опытного воздухо-десантного отряда в составе Ленинградского военного округа.
  • В частях ВТА проходят торжественные мероприятия.
  • Отличившимся бойцам ВТА в этот день вручают грамоты, награды, подарки.
  • В этот день экипажи ВТА проводят командирские полёты.

Сегодня есть повод позвонить военнослужащим и ветеранам военно-транспортной авиации и поздравить их с профессиональным праздником.

День святого Дмитрия Донского

Интересные факты о Дне памяти Дмитрия Донского

Предлагаем узнать, что известно о Дне памяти святых князя Димитрия Донского и его супруги княгини Евдокии:

  • Этот праздник отмечается 1 июня.
  • Праздник религиозный, его отмечают православные в России и других странах.
  • Празднование установлено на 1 июня Священным синодом Русской церкви.
  • Отмечать День памяти Дмитрия Донского в эту дату решили 13 июля 2015 года.
  • В этот день православные перед иконой Димитрия Донского просят помощи в создании крепкой семьи и защите дома.
  • В храмах проходят праздничные богослужения, организуются крестные ходы и праздничные трапезы.

В этот день чтят память святого защитника Русской земли князя Дмитрия Донского. Канонизация произошла в 1988 году, через 600 лет после кончины Дмитрия. Князь Дмитрий Донской прославился как победитель в Куликовском сражении, которое стало переломным и возродившим веру народа в собственные силы. Огромное значение имела победа для христианства на Руси и для святой Православной церкви.

Памятник Дмитрию Донскому перед Маринкиной башней Коломенского кремля. Фото © Wikipedia / Pavelegorov

Памятник Дмитрию Донскому перед Маринкиной башней Коломенского кремля. Фото © Wikipedia / Pavelegorov

Именинники 1 июня

Сегодня, 1 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён:

  • Анастасия
  • Андрей
  • Александр
  • Антон
  • Василий
  • Виктор
  • Григорий
  • Ипполит
  • Корней
  • Максим
  • Матвей
  • Митрофан
  • Михаил
  • Николай
  • Онуфрий
  • Павел
  • Дмитрий
  • Иван
  • Сергей
  • Игнатий

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов.

1 июня 2023 года именины отмечает актёр Михаил Мамаев. Фото © "Кинопоиск" / Режиссёр Мурад Алиев. Сценарст Андрей Житков

1 июня 2023 года именины отмечает актёр Михаил Мамаев. Фото © "Кинопоиск" / Режиссёр Мурад Алиев. Сценарст Андрей Житков

Приметы 1 июня

Православные сегодня, 1 июня, вспоминают святого благоверного князя Иоанна Угличского, этот день называют Иваном Хлеборостом. Считалось, что с этого дня начинала колоситься рожь, появлялись первые ягоды и грибы. Работы в поле было уже много, приходилось трудиться весь день. Другое название праздника — Иван Долгий — в честь Иоанна Готфского.

На Ивана Хлебороста крестьяне просили дождя, чтобы избавиться от суховеев, которые могли загубить урожай. 1 июня огородные работы продолжались, высаживались чёрная редька, фасоль и тыква.

В этот день нельзя было лениться и валяться без дела. Даже малых детей старались занять чем-то полезным. На Ивана Долгого можно угощать караваем и пирогами, но только не хлебом с солью.

Вот какие приметы были в этот день:

  • Если был дождь, ждали засушливое лето.
  • Если день прохладный, весь месяц тепла не будет.
  • Посаженные в этот день огурцы хорошо уродятся.
  • Сколько в небе звёзд, столько тёплых дней будет летом.
  • Урожай зерновых зависит от того, каркают вороны или нет.
Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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