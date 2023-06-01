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1 июня, 11:29

Общество "Знание" устроит "батл лекторов" на фестивале "Движение первых"

В Москве на ВДНХ открылась флагманская площадка фестиваля Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Один из павильонов заняло Российское общество "Знание".

Российское общество "Знание" открыло павильон на фестивале Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" в Москве. Видео © LIFE

Директор департамента управления проектами общества "Знание" Ирина Карих сообщила Лайфу, что они сделали медиастудию, которая в режиме реального времени транслирует на всю страну.

"Главное — спикерами являются дети. Это в том числе победители наших проектов, таких как "Школьная лига лекторов". Можно будет увидеть настоящий "батл лекторов", где физики будут "сражаться" с химиками, а историки с филологами", — сказала Карих.

Она напомнила, что в прошлом году общество "Знание" запустило проект "Школьная лига лекторов", где участником может стать любой школьник от 14 лет.

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"Дети хотели попробовать свои силы стать лектором. И здесь сейчас можно будет увидеть победителей и финалистов, которые уже прошли многоуровневый отбор в своих регионах и на федеральном уровне", — отметила Карих.

Ранее лидер РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание. Президент также выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых".

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LIFE

Иван Косицын
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