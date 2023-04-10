Сразу три Гран-при вручили на конкурсе молодых музыкантов "Созвездие" в "Сириусе"

На федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае завершился пятый конкурс молодых музыкантов "Созвездие". В этом году жюри решило отметить высшей наградой не одного, а сразу троих финалистов.

Победителями стали 16-летние участники из Москвы — виолончелист Адриан Маркевич и кларнетист Игорь Смалий, а также 15-летний пианист из Санкт-Петербурга Дмитрий Феденко. Все трое ранее проходили образовательную программу в "Сириусе", где занимались с профессиональными наставниками.

В финале юные музыканты выступили вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Филиппа Селиванова. Виолончелист Адриан Маркевич исполнил Концерт для виолончели с оркестром ми минор Эдуарда Элгара, кларнетист Игорь Смалий сыграл Интродукцию Джоаккино Россини, а пианист Дмитрий Феденко представил зрителям и членам жюри Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Три Гран-при вручили на конкурсе молодых музыкантов "Созвездие" в "Сириусе". Видео © LIFE

Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва подчеркнула, что конкурс "Созвездие" задаёт высочайшие стандарты исполнительского мастерства, он уже стал знаковым для всех юных музыкантов России.

"Дети приезжают лучшие, потому что идёт многоступенчатый отбор. Это серьёзная школа "Сириуса", потому что очень известные, маститые, выдающиеся педагоги преподают по всем дисциплинам, плюс дети получают хороший заряд профессионализма", — рассказал профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Александр Сандлер.