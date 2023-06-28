На фестивале "Российская креативная неделя" выступят спикеры из 17 стран

Четвёртый форум "Российской креативной недели" состоится с 3 по 7 июля в ИНТЦ "Ломоносов" в Москве, уже стартовала регистрация на мероприятие. На нём встретятся ведущие эксперты рынков, представители власти, институтов развития, образования и культуры. Всего ожидается 35 спикеров из 17 стран — Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, СНГ, Африки.

"Сегодня особенно важно двигать креативные индустрии в регионы, создавать комфортную среду для развития креативного класса в субъектах России, чтобы дать местным индустриям возможности роста, чтобы люди оставались в своих регионах – создавать, творить, строить креативное будущее", – поделилась президент АНО "Креативная экономика", директор "Российской креативной недели" Марина Абрамова.

Предстоит переосмыслить народные художественные промыслы и решить, как подать их в новой упаковке молодой российской аудитории. Основатель бренда и часовой мануфактуры "Часы Палех" Анна Нестерова расскажет об опыте компании в продвижении бренда с оттенком национального искусства. Будут на встрече и главы регионов, особенно тех, где промыслы активно развиваются. В числе участников заявлены также замминистра культуры Надежда Преподобная, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие.

Участники обсудят, кем сегодня представлен креативный класс в России: что отличает его от всех остальных и какие меры поддержки сегодня необходимы. Соберутся на мероприятии и представители СМИ, а также медиахолдингов, в частности из "Газпром Медиа", "Национальной Медиа Группы", ВГТРК, News Media, Rambler, "Российской газеты", Forbes, "РИА Новостей", Independent Media и других.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность демонстрации короткометражных работ, созданных молодыми кинематографистами, в рамках кинопроката фильмов, снятых при государственной поддержке. Это позволит начинающим авторам выйти на широкую аудиторию", – уже поделилась идеей заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Юлия Голубева.

Киноотрасль представят топ-менеджеры Premier, МТС Медиа, Okko, Start, Yellow, Black and White, ведущие сценаристы и продюсеры, создатели кинофестивалей, члены киноакадемий, яркие представители киноиндустрии. Кроме того, ожидается встреча анимационных студий, которые сегодня ищут варианты делать уникальный, развивающий патриотичный детский контент.

А 7 июля в "Ломоносов" приедут делегации из Бразилии, Индии, Турции, Китая, а также стран MENA и Ближнего Востока. Помимо деловой части запланирована и фестивальная программа на более чем 60 столичных площадках.

"Узнать больше о креативных индустриях может любой москвич или гость нашего города – все события в рамках события бесплатные. Главная цель фестиваля – познакомить жителей и туристов с творческим классом, с создаваемой ими продукцией, повысить спрос на продукты и услуги этих предпринимателей", – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.