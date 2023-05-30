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30 мая, 15:34

Во Владивостоке завершился форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток"

<p>Пленарное заседание форума "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Пленарное заседание форума "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Обложка © Предоставлена Лайфу

Во Владивостоке завершил свою работу первый в Дальневосточном федеральном округе фестиваль-форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Его деловая программа прошла в кинотеатре "Океан", а фестивальная — в центре города перед 83 тысячами живых зрителей и более тремя миллионами наблюдавших онлайн. Участниками стали лидеры креативных индустрий, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровня, а также органы власти.

По словам директора форума Марины Абрамовой, три дня мероприятия показали, что Дальний Восток наполнен креативными, творческими, самобытными и самостоятельными людьми, которые представили успешные кейсы и поделились наработками.

Директор форума Марина Абрамова. Фото © Предоставлено Лайфу

Директор форума Марина Абрамова. Фото © Предоставлено Лайфу

"Самое главное для креативных индустрий — настроенная, комфортная среда и атмосфера, в которой идеи и проекты находят своё воплощение, а креативные люди — единомышленников. И могу сказать, что нам такую среду и атмосферу удалось создать в рамках нашего форума на Дальнем Востоке", отметила она.

Абрамова выразила надежду, что форум станет для региона ежегодным. По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, мероприятие стало важным событием для всего макрорегиона, а каждая сессия нашла своего зрителя.

Он особенно отметил дискуссию с губернаторами субъектов Дальневосточного федерального округа, где говорилось, в частности, о профессии главы региона как его продюсера. Все сессии форума, добавил Карманов, подарили экспертам возможность обменяться опытом в самых разных областях.

"Без развития креативного сектора сделать регион привлекательным для молодёжи невозможно. РКН стала площадкой, объединившей дальневосточный творческий актив, готовый продолжить сотрудничество после завершения программы форума", подчеркнул гендиректор.

Центральным стало пленарное заседание "Новая геометрия креативных партнёрств: разворот на Восток", участники которого обсудили, в частности, развитие креативного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также конкурентоспособность российского контента. Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на данный момент 6% малого и среднего бизнеса региона связаны с креативными индустриями. В них заняты семь тысяч человек, труд которых ежегодно создаёт оборот в 44 миллиарда рублей.

Что касается международного сотрудничества, то, по словам заместителя гендиректора "Газпром-медиа" Тины Канделаки, телеканал ТНТ начал предпродакшен полнометражного фильма в совместном производстве с Индией. Кроме того, индийский режиссёр Вивек Агравал посетил мероприятие и заявил, что ищет на Дальнем Востоке место для съёмки нового фильма. А киностудия "Союзмультфильм" планирует два совместных проекта с анимационными студиями из Индии и ОАЭ, соответствующие документы уже находятся в финальной стадии подписания.

Форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Фото © Предоставлено Лайфу

Форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Фото © Предоставлено Лайфу

Форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток" проводился АНО "Креативная экономика" совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лайф писал, что участники конкурса "Лидеры России" провели патриотический мастер-класс для более чем ста детей из Донбасса. В частности, ребята узнали важные исторические факты и буквально прикоснулись к истории страны.

Матвей Константинов
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