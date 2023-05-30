Во Владивостоке завершился форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток"

Во Владивостоке завершил свою работу первый в Дальневосточном федеральном округе фестиваль-форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Его деловая программа прошла в кинотеатре "Океан", а фестивальная — в центре города перед 83 тысячами живых зрителей и более тремя миллионами наблюдавших онлайн. Участниками стали лидеры креативных индустрий, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровня, а также органы власти.

По словам директора форума Марины Абрамовой, три дня мероприятия показали, что Дальний Восток наполнен креативными, творческими, самобытными и самостоятельными людьми, которые представили успешные кейсы и поделились наработками.

Директор форума Марина Абрамова. Фото © Предоставлено Лайфу

"Самое главное для креативных индустрий — настроенная, комфортная среда и атмосфера, в которой идеи и проекты находят своё воплощение, а креативные люди — единомышленников. И могу сказать, что нам такую среду и атмосферу удалось создать в рамках нашего форума на Дальнем Востоке", — отметила она.

Абрамова выразила надежду, что форум станет для региона ежегодным. По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, мероприятие стало важным событием для всего макрорегиона, а каждая сессия нашла своего зрителя.

Он особенно отметил дискуссию с губернаторами субъектов Дальневосточного федерального округа, где говорилось, в частности, о профессии главы региона как его продюсера. Все сессии форума, добавил Карманов, подарили экспертам возможность обменяться опытом в самых разных областях.

"Без развития креативного сектора сделать регион привлекательным для молодёжи невозможно. РКН стала площадкой, объединившей дальневосточный творческий актив, готовый продолжить сотрудничество после завершения программы форума", — подчеркнул гендиректор.

Центральным стало пленарное заседание "Новая геометрия креативных партнёрств: разворот на Восток", участники которого обсудили, в частности, развитие креативного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также конкурентоспособность российского контента. Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на данный момент 6% малого и среднего бизнеса региона связаны с креативными индустриями. В них заняты семь тысяч человек, труд которых ежегодно создаёт оборот в 44 миллиарда рублей.

Что касается международного сотрудничества, то, по словам заместителя гендиректора "Газпром-медиа" Тины Канделаки, телеканал ТНТ начал предпродакшен полнометражного фильма в совместном производстве с Индией. Кроме того, индийский режиссёр Вивек Агравал посетил мероприятие и заявил, что ищет на Дальнем Востоке место для съёмки нового фильма. А киностудия "Союзмультфильм" планирует два совместных проекта с анимационными студиями из Индии и ОАЭ, соответствующие документы уже находятся в финальной стадии подписания.

Форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток". Фото © Предоставлено Лайфу

Форум "Российская креативная неделя — Дальний Восток" проводился АНО "Креативная экономика" совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.