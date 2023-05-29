"Лидеры России" провели патриотический мастер-класс для детей из новых регионов

Более ста детей из Донбасса, размещённых в пунктах временного содержания, посетили в День пограничника патриотический урок Памяти и Славы в Музее Победы. Его провели участники конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта платформы "Россия — страна возможностей". Ребята узнали важные исторические факты и буквально прикоснулись к истории страны. Мероприятие было организовано клубом "Эльбрус", который объединяет победителей конкурса.

После экскурсии победитель конкурса Олег Калинский и полуфиналист Юрий Бибишев провели мастер-класс "Боевая слава", в ходе которого ребята узнали об инструментах воссоздания историй героев Великой Отечественной войны. С приветственным словом к детям обратился член исполкома клуба "Эльбрус" Иван Ефремов.

"Клуб "Лидеров России" "Эльбрус" вот уже пять лет проводит мастер-классы по лидерству, финансовой грамотности, культуре и патриотизму по всей стране. Мы рады видеть неподдельный интерес ребят из новых регионов, видим, как они тянутся к знаниям. Безусловно, продолжим работу в этом направлении", — сказал он.

Как отметил Олег Калинский, важно, что мероприятие удалось провести в такую дату, ведь именно пограничники приняли первый бой в начале Великой Отечественной. Он добавил, что события тех лет коснулись каждой российской семьи и именно для сохранения этой памяти был задуман проект "Боевая слава", в рамках которого по всей РФ идут мастер-классы, где детей учат, в частности, искать информацию о родных героях.

Так, во время мастер-класса участники конкурса "Лидеры России" помогли девушке, сопровождавшей группу, найти информацию о её пропавшем без вести дедушке. Урок "Боевая слава" с 2019 года проходит в нескольких регионах страны под эгидой клуба "Эльбрус".

Его программа включает в себя четыре направления: очные и онлайн-семинары "Уроки памяти и славы", портал боевой славы (живую сеть из фронтовых писем), блог боевой славы (там участники могут делиться своими аналитическими находками), а также выезды для поколения правнуков с погружением в контекст событий Великой Отечественной войны.