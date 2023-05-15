Завершилась регистрация участников пятого сезона конкурса "Лидеры России"
Завершена регистрация участников пятого, юбилейного, сезона конкурса управленцев "Лидеры России", теперь их ждёт дистанционное тестирование. Поступило около 160 тысяч (158 995) заявок от представителей всех регионов РФ и 89 стран мира. А за все пять сезонов конкурса принято более миллиона регистраций из России и 150 государств мира. Об этом сообщается на сайте "Лидеры России".
"Итого за все пять сезонов конкурса принято более одного миллиона регистраций из России и 150 государств мира. Это серьёзное прибавление в нашей команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов. Позитивный тренд — существенно выросло число участвующих женщин", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", и.о. ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По его словам, в топ-10 отраслей, где работают участники, вошли промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций (22%).
Напомним, регистрация на пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" стартовала 4 апреля. Участниками могут стать руководители в возрасте до 55 лет с опытом работы не менее двух лет. Кандидаты поборются в том числе и за грант в размере одного миллиона рублей на обучение. В наблюдательный совет конкурса вошли актёр, худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
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