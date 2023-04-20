Суперфиналист "Лидеров России" ведёт дневник мобилизованного из зоны СВО

Суперфиналист управленческого конкурса "Лидеры России", многодетный отец Амир Аккао, который уже более полугода находится в зоне СВО, умудряется вести дневник мобилизованного бойца на передовой, сообщается на сайте президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В дневнике Амир описывает происходящие события, атмосферу в подразделении, а также сочиняет стихи. После завершения СВО боец планирует доработать мемуары и, возможно, опубликовать их. В ближайшее время мужчина рассчитывает съездить в отпуск домой, где его ждут супруга и трое детей. Боец отметил, что семью поддерживают местные власти и его работодатель, который не только сохранил за ним рабочее место, но и выплачивает прежнюю зарплату.

"Был бы рад быть дома к 9 Мая, потому что День Победы — это наш семейный праздник. Мой дед, ветеран Великой Отечественной войны Али Османович Аккао, завещал нам не забывать этот день, он очень трепетно к нему относился", — поделился Аккао.

Кроме того, боец обратился с напутственными словами к конкурсантам нового сезона "Лидеров России", который стартовал 4 апреля. Так, мужчина призвал участников никогда не сдаваться. По его словам, важность этого особенно "остро понимаешь в зоне СВО".

"Если сдашься, то пострадаешь не только сам, но и [пострадают] люди, которые идут за тобой. Так же и в конкурсе: от руководителей и лидеров зависят судьбы всех, кто их поддерживает. Будьте уверены, что всё получится — и вы добьётесь поставленных целей", — подчеркнул боец СВО.