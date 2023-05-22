"Россия — страна возможностей" запустила приложение в день своего 5-летия

В день своего пятилетия, 22 мая, платформа "Россия — страна возможностей" запустила собственное мобильное приложение. Оно работает по принципу единого окна и позволяет познакомиться с проектами, подбирать их по разным критериям, смотреть разработанные экспертами онлайн-курсы и многое другое.

Мобильное приложение платформы "Россия — страна возможностей". Фото © Платформа "Россия — страна возможностей"

По словам генерального директора платформы "Россия — страна возможностей" и.о. ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, за последний год доля мобильного трафика в России достигла 90% и, несмотря на существующую версию сайта для смартфонов, приложение станет ещё более удобным решением.

Так, всего одно нажатие на экран позволит проверить статус участника в конкурсах, поменять данные в личном кабинете и подать анкету соискателя для её внесения в базу кадрового агентства платформы. Кроме того, в личный кабинет приходят приглашения на закрытые курсы.

"Приложение работает в формате единого окна: в нём можно подавать заявки на участие, проходить тестирование и при этом следить за своим прогрессом, видеть динамику по текущим и завершённым курсам, проходить новое обучение и даже делиться своим прогрессом с друзьями в социальных сетях и мессенджерах", — отметил он на пресс-конференции ТАСС.

Кроме того, приложение позволяет посмотреть все полученные свидетельства и сертификаты за пройденное обучение или участие в проектах, а также быть в курсе новостей платформы и включить push-уведомления. А в личном профиле можно следить за динамикой и уровнем оценённых компетенций, подбирать обучение в соответствии с тем, какие знания необходимо развить, и поделиться персональными отчётами в центрах компетенций платформы.

Приложение уже доступно для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и GooglePlay.