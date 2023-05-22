Результаты работы платформы "Россия — страна возможностей" за 5 лет сочли фантастическими

Платформа "Россия — страна возможностей", созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина, за короткий срок смогла достичь фантастических результатов и стать, вероятно, самым большим по охвату и самым значимым для страны проектом, который актуализировал вопрос развития социальных институтов и непосредственно внёс неоценимый вклад в их становление и популяризацию среди граждан. Об этом по случаю пятилетия РСВ в разговоре с Лайфом заявил член научно-методического совета РДДМ (Российское движение детей и молодёжи "Движение первых"), член совета фонда "Атом", кандидат политических наук Арсений Майоров.

"Фактически именно благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина, Алексея Геннадиевича Комиссарова (гендиректор АНО "Россия — страна возможностей. — Прим. Лайфа) и его большой команды институты развития начали обсуждать на самом высоком уровне, привлекать крупные инвестиции и большое количество талантливых российских экспертов для разработки действительно оригинальных образовательных программ, курсов и других мероприятий", — отметил Майоров.

Собеседник Лайфа признался, что для него уникальность платформы заключается не только в том, что подобного опыта организации образовательного процесса нет нигде в мире, но и в том, что все проекты РСВ носят глубоко социальный характер. Эксперт напомнил, что любой совершеннолетний россиянин может поучаствовать в конкурсных отборах в рамках тех или иных проектов, например "Лидеры России", познакомиться с лучшими экспертами страны, стать неотъемлемой частью интересного, разнообразного и устойчивого сообщества специалистов, получить возможность бесплатно пройти образовательные программы и повысить свой профессиональный статус.

"Всё это реализуется в рамках, подчеркну, одной платформы, представители которой выстраивают весь конкурсный и образовательный цикл таким образом, чтобы все без исключения участники могли с комфортом проходить обучение, не жертвуя своей работой и другими составляющими своей жизни", — указал кандидат наук.

Для того чтобы понять, насколько эффективно выстроена работа РСВ, Майоров рекомендовал каждому желающему проявить себя принять участие хотя бы в одном проекте, чтобы на собственном опыте понять всю ценность работы, которую уже пять лет реализует команда платформы. Эксперт добавил, что сегодня проекты охватывают максимально широкую аудиторию: от специалистов сферы науки и образования, культуры и IT до действующих/будущих политических, государственных и общественных деятелей.

Собеседник Лайфа, являющийся победителем конкурса "Лидеры России. Политика" и выпускником образовательной программы, проходившей в мастерской управления "Сенеж", поздравил РСВ с пятилетием и назвал главным итогом работы платформы, который превзошёл все ожидания, то, что она объединяет лучших из лучших.